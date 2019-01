Východní Čechy – Do krajských voleb zbývají už jen dva měsíce. Všechny strany v Královéhradeckém i Pardubickém kraji včera představily své kandidátky.

Po čtyřech letech si za dva měsíce opět zvolíme nová vedení obou východočeských krajů, ve třech okresech nás navíc čekají doplňovací senátní volby.

Včera vypršel termín registrace kandidátů a stran do obojího klání. Volby prezident Václav klaus vyhlásil na pátek a sobotu 12. a 13. října. O týden později se případně v některých obvodech uskuteční ještě druhé kolo senátních voleb. Ve volbách půjde zejména o to, zda si opoziční ČSSD udrží svou hegemonii v krajích a dokáže si obnovit nadpoloviční většinu v horní komoře parlamentu.

V Královéhradeckém kraji chce post hejtmana obhájit sociální demokrat Lubomír Franc, který na Náchodsku zároveň kandiduje na senátora. Do voleb jdou kromě tradičních stran také nová uskupení, například Koalice pro Královéhradecký kraj, kterou tvoří KDU-ČSL, Volba pro město a Hradecký demokratický klub, jejímž lídrem je celostátní šéf lidovců Pavel Bělobrádek, či nedávno ustavené politické hnutí Východočeši, jež finančně podporuje podnikatel Andrej Babiš. ODS do voleb vede krajský zastupitel Miroslav Plass, TOP 09 starosta Nové Paky Rudolf Cogan. V čele komunistů stojí krajský zastupitel Otakar Ruml. Strana zelených zase vytvořila otevřenou platformu Změna pro Královéhradecký kraj. Celkem jde v kraji do voleb 19 subjektů.

Největší překvapení včera přichystaly Věci veřejné. Jejich krajskou kandidátku uzavírá farmářka Ludmila Havránková, která je známá letitým sporem o pozemky nutné k dostavbě dálnice D11. Z prvního místa listiny „véčkařů" jde do voleb dopravní inženýr Vítězslav Janků, za ním je herečka Simona Chytrová, manželka Víta Olmera. Ačkoliv preference véčkařů spadly po jejich aférách na minimum, právě v hradeckém kraji mají největší podporu v Česku.

V Pardubickém kraji se podobné překvapení nekoná, Věci veřejné zde stejně jako v dalších sedmi krajích do krajských voleb nejdou. I přesto tu jde do voleb stejně jako v Hradeckém kraji 19 subjektů. A i zde je to více než před čtyřmi lety.

Sociální demokraty tu po předchozím urputném vnitrostranickém boji povede do krajských voleb krajský radní Martin Netolický. Dosavadní hejtman Radko Martínek z funkce odchází, chce se dostat do Senátu. Lídrem ODS je krajský zastupitel Petr Tupec, TOP 09 vede starosta České Třebové Jaroslav Zedník, komunisty radní Moravské Třebové Hana Horská a Stranu zelených předseda krajské organizace strany Jiří Malík. Do volebního klání nejspíš výrazně zasáhne, stejně jako při minulých krajských volbách, rovněž Koalice pro Pardubický kraj, která sdružuje lidovce, hnutí Nestraníci a SNK ED. Jejím lídrem je nynější náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).

V obou krajích je zatím velkou neznámou zisk méně zavedených uskupení, z nichž nejznámější jsou Strana práv občanů – zemanovci (SPOZ), Suverenita, LEV 21, Východočeši či Svobodní.

Krajské volby v roce 2008 vyhrála v Královéhradeckém i Pardubickém kraji s výrazným náskokem ČSSD, koalice utvořila s lidovci a v hradeckém kraji rovněž s SNK-ED. ODS a komunisté zůstali v opozici.

Volby 2008

Královéhradecký kraj

Výsledek voleb 2008 (v procentech)

ČSSD… 31,94

ODS… 24,33

KSČM… 13,47

Koalice pro kraj (KDU-ČSL a Nestraníci)… 7,68

SNK ED… 6,02

Pardubický kraj

Výsledek voleb 2008 (v procentech)

ČSSD… 35,73

ODS… 20,8

Koalice pro Pardubický kraj… 18,59

KSČM… 13,0

(pouze strany, které se dostaly do krajských zastupitelstev)