Dítě přišlo na svět v pardubické nemocnici poté, co záchranku s rodičkou předchozí dvě zdravotnická zařízení odmítly přijmout. V Pardubicích pak selhali lékaři, kteří dítěti po porodu pozdě podali léky na streptokoka, jehož měla matka v těle. Děvčátko si odneslo trvalé následky.

Chyba na straně Nemocnice Pardubického kraje je zřejmá. Potvrdila ji sama nemocnice udělením výtek lékařům a představenstvo nemocnice jednomyslným rozhodnutím odvolat ředitelku nemocnice Štěpánku Fraňkovou. Mluvčí nemocnice však naznačuje, že chyb se v tomto případě mohlo stát více. A nejen v Pardubicích. K nešťastné události podle výkladu pardubické nemocnice nemuselo dojít, pokud by byl transport rodičky standardní.

Rozhodnou odborné posudky

Ženu královéhradečtí záchranáři nejprve z Vamberka převezli do Rychnova, následně chtěli ženu převézt do Hradce, ale kvůli odmítnutí se vydali nakonec právě do Pardubic. Celý převoz trval 51 minut. „Zda má tato skutečnost přímou souvislost se současným zdravotním stavem děvčátka, ukážou až odborné posudky,“ řekla mluvčí pardubické nemocnice Kateřina Semrádová.

Zatímco pardubická strana čile komentuje své kroky, zúčastněné strany z Královéhradeckého kraje nechtěly případ příliš rozebírat. Jenže poté, co pardubická nemocnice začala hovořit o dalších možných vinících a média spekulovala o důsledcích převozu pacientky, hradecká nemocnice se ozvala.

„Transport pacientky před porodem neměl na další vývoj situace žádný vliv. Pacientka po příjezdu do nemocnice v Pardubicích porodila holčičku s dobrou poporodní adaptací a nemocnice měla k dispozici všechny informace o zdravotním stavu matky, včetně údaje o přítomnosti kolonizace streptokokem," uvedl ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička a dodal, že do Hradce sanitka s rodičkou kvůli plné kapacitě na oddělení vůbec nedorazila.

Když není volno, jede se jinam

Odmítnutí ze strany nemocnice není podle ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) Libora Senety nic výjimečného. Případ rodičky z Vamberka není pro ZZS KHK zdaleka prvním, kdy záchranáři jeli s pacientkou do nemocnice v Pardubicích. Postup záchranářů je vždy stejný. Nejbližší nemocnici, kde jsou schopní se o pacienta postarat, kontaktují už při odjezdu z místa, kde ho převzali do péče.

„Vždy se volá a hlásí se příjezd záchranné služby s nějakým popisem problému. Nemocnice obratem odpoví, jestli může pacienta přijmout," řekl Deníku Seneta s tím, že pokud nejsou volné kapacity, jede se jinam. Tak se tomu bylo i při komunikaci mezi záchrankou a hradeckou nemocnicí, ke které záchranáři s rodičkou vůbec nedojeli.

V některých případech se ale komunikace stihnout nemusí. „Když budeme na křižovatce přímo u nemocnice, tak se sice ohlásíme telefonem, ale zároveň už stihneme přijet do nemocnice," vysvětlil ředitel záchranářů. Tento případ nastal i u převozu ženy z Vamberka, ze kterého je to do rychnovské nemocnice asi šest kilometrů.

V Rychnově pacientku nepřijali kvůli tomu, že tam nemají vybavení pro péči o předčasně narozené novorozence. Žena byla v 33. týdnu těhotenství, v Rychnově se běžně provádí porody až od ukončeného 36. týdne. „Dle informací, které jsme dostali, se nejednalo o akutní stav," doplnila za rychnovskou nemocnici Lucie Chytilová.

Celý případ bude šetřit ještě ministerstvo zdravotnictví. Ovšem podle dostupných informací je chyba jednoznačně na straně lékařů v Pardubicích. Dílčí trable s převozem nejsou podle záchranářů i nemocnic nijak výjimečné a především neměly na následné pochybení u malého děvčátka žádný vliv.