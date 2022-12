Teď se dočkal ocenění od dopravního podniku za ujeté kilometry, aniž by zavinil nehodu. „Kdy jsem byl nejblíž nehodě? Naposled u Tesca na zastávce, když jsem se rozjížděl a paní nedávala pozor a vstoupila mi do vozovky,“ připomněl si nedávnou situaci. Současně ale dobře ví, že chyby dělá každý. „Každou chvíli je něco, jsme normální lidi a měli jsme také štěstí, že jsme potkali ty správné lidi na silnici. Taky nás kolikrát zachránili před nehodou i ostatní řidiči. Je to vlastně vyznamenání pro všechny, které jsem na silnici potkal,“ směje se zkušený šofér. V množném čísle hovoří proto, že ocenění za ujeté kilometry s ním převzalo dalších sedm kolegů. V barvách dopravního podniku ujeli minimálně milion kilometrů.

Hradecký dopravní podnik ocenil další řidiče milionáře

U jeho jména svítí miliony dva. „Reálně jsem ujel odhadem jeden a čtvrt milionu. Počítají nám 50 tisíc kilometrů ročně, protože po městě přibývají kilometry pomaleji. To víte, to je skákání od zastávky k zastávce, od semaforu k semaforu a od přechodu k přechodu,“ přiznal Vladimír Studýnka. Pokud by ale seděl za volantem kamionu, na ujetí stejné vzdálenosti by potřeboval méně než polovinu času. Ovšem šance, že řidič způsobí nehodu ve městě, je nesrovnatelně vyšší než na běžné silnici nebo dálnici.

To si dobře uvědomuje i vedení hradeckého dopravního podniku. „Chceme povzbudit hrdost řidičů na jejich práci. Jestliže řidič nebourá dva miliony kilometrů, tak je to umělec, má hodně štěstí a má nad sebou toho největšího anděla strážného, který mu pomáhá ve složité městské dopravě,“ nešetří chválou na své podřízené šéf dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Sám auto nemá

Trochu paradoxní je, že Vladimír Studýnka doma auto nemá. Když ho potřebuje, tak si půjčí třeba od svých dospělých synů. „Bydlím na Benešovce, do práce jezdím na kole, chodím pěšky,“ zmínil 62letý profesionální řidič, který se ve volném čase rád podívá na fotbal. „Jinak jezdím na výlety na kole třeba s přáteli a samozřejmě s manželkou. Nebo si vezmeme kola na dovolenou. Ale už jen lehké terény, rovinky, žádné hory. Už žádné blbosti,“ dodal s úsměvem.

Také jeho rada na bezpečnou jízdu je prostá. Zná ji každý řidič, ale jen málokdo se jí dokáže opravdu řídit: „Všem bych vzkázal, ať jsou opatrní a počítají s tím, že i my děláme chyby. Hlavně obezřetnost a opatrnost. Rozhodně se nevyplatí někam spěchat,“ dodal Vladimír Studýnka. Řidič, který za volantem autobusu městské dopravy za 40 let nezavinil jedinou nehodu.