Přestože byl vítěz jednoho z největších tendrů města posledních let známý už několik měsíců, osud zakázky byl až dosud nejistý. Radnice sice v létě vybrala ze dvou nabídek vítěze, jenže proces pozdržely námitky dvou firem, které měly sice původně o zakázku zájem, ale nelíbily se jim městem nastavené podmínky. Ačkoliv dal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v obou případech městu za pravdu, jedna z firem se odvolala a čekat se tak muselo na rozhodnutí předsedy ÚOHS.

Pokud by nerozhodl do konce roku, celá zakázka by zřejmě spadla pod stůl. Vedení města totiž počítá s tím, že větší část nákladů získá z evropských dotací. A aby o ně mohlo žádat, musí se hned začátkem roku s projektováním. A to už teď vítězná firma může. Předseda ÚOHS Petr Rafaj potvrdil, že tendr byl v pořádku.

Rozhodnutí předsedy ÚOHS z minulého pátku radnice přivítala. Pokud by totiž kvůli zdržení nemohla získat dotaci, projekt by sama nezaplatila a musela tendr zrušit. „Sami bychom do IDS jít asi nemohli. Z části bychom realizaci naplánovat museli, ale to už by byl jiný projekt,“ přiznala v říjnu náměstkyně Věra Pourová (ANO).

K samotnému podpisu smlouvy dojde v nejbližších dnech. Hned potom dodavatel začne systém projektovat. O samotnou dotaci z evropských fondů město musí zažádat na podzim letošního roku. „Můžeme o ni však požádat až ve fázi hotového projektu a vydaných potřebných stavebních povolení,“ vysvětlila náměstkyně Monika Štayrová (ANO), proč je nezbytné začít s přípravou ihned.

Od roku 2023

Zlínská firma celý systém dodá, nainstaluje a následujících šest let jej bude i provozovat. „V provozu by měl být systém od roku 2023,“ řekl investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Součástí systému budou nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd záchranných složek. Hlavní částí hradeckého IDS bude kompletní výměna zastaralé a místy nespolehlivé světelné dopravní signalizace na území města. V některých případech se to bude týkat i samotných sloupů. IDS také umožní co nejplynulejší průjezd vozidel MHD tak, aby nedocházelo ke zpožďování spojů. Hradecký IDS bude zároveň na vybraných místech připravený na možnost kontroly dodržování rychlosti nebo jízdy na červenou. Výběr lokalit a úseků odpovídá požadavkům komisí místních samospráv a byl konzultován s policií.

Hodnotu zakázky před rokem magistrát odhadoval na zhruba 347 milionů korun bez DPH. Vítězná nabídka zlínské firmy ale byla nakonec o více než sto milionů nižší. Dotace z evropských fondů by mohla pokrýt až dvě třetiny celkových nákladů.