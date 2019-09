Až 25 tisíc návštěvníků si podle organizátorů o víkendu našlo cestu na hradecké letiště. Konal se zde 26. ročník přehlídky Czech International Air Fest (CIAF). Přestože oproti loňsku se návštěvnost zdvojnásobila, diváci podrobili organizátory ostré kritice na sociálních sítích. Vysvětlení chce i hradecká radnice, která akci dotuje více než dvěma miliony.

Nejvyšší návštěvností za poslední tři ročníky se může chlubit letošní CIAF. Zatímco loni i kvůli špatnému počasí dorazilo na jubilejní 25. ročník jen 12 tisíc lidí, letos už během soboty zavítalo na prezentaci letecké techniky do Hradce Králové 15 tisíc návštěvníků. Dalších 10 tisíc lidí pak přišlo na nedělní program. Větší návštěvnost zažil CIAF naposledy v roce 2016, kdy na letiště dorazilo až 40 tisíc návštěvníků. Ačkoliv tato čísla vypadají nadějně, hodně fanoušků letadel je z letošního ročníku rozladěno. "Tak to je tragédie. Jezdil jsem pravidelně, ale už loni jsem vynechal a říkal jsem si, že bude líp, ale ono je ještě hůř," neskrýval po odhalení programu své zklamání například Tomáš Dlouhý. "Buď dělám práci na sto procent nebo jdu od toho pryč. Výsledek, který jsem viděl dnes, už zavání ztrátou respektu vůči divákům a i pilotům, kteří sem lítají," napsal zase po skončení dlouholetý návštěvník CIAFu Miroslav Dusík. S kritikou nešetřili ani další diváci a zaznamenali ji tak i na hradecké radnici. "Vzhledem k tomu, že město na CIAF poskytuje poměrně velkou dotaci, budeme chtít od pořadatelů argumenty, které obstojí před kritickými komentáři. Především pak nějakou vizi do budoucna a způsob, jak ji naplnit,“ řekl Deníku primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Právě CIAF získal od města nejvyšší finanční podporu ze všech akcí v prestižním Calendariu Regina - necelé 2,4 milionu korun. Například u Rock for People nebo festivalu Divadlo evropských regionů činí podpora města zhruba 1,5 milionu. Kolem milionu pak dostává z městské kasy Open Air program nebo Jazz Goes to Town.

Další příspěvek pak získává CIAF i od Královéhradeckého kraje. Hejtman Jiří Štěpán kvalitu letošní přehlídky hodnotit nechce. „Kraj podporuje významné akce na svém území a CIAF je jednou z nich. Jeho tradice trvá už přes čtvrt století a každoročně na něj míří diváci ze všech koutů Česka i ze zahraničí. Kvalitu vystoupení rada kraje řešit nemůže, názory veřejnosti ale vnímáme a upozorníme na ně pořadatele akce,“ uvedl Štěpán. Kritiku vnímají i organizátoři, program však hájí a návštěvnost podle nich odpovídala jejich očekávání. „Bohužel se jedná o kritiku lidí, kteří neakceptovali změnu formátu CIAF, kterou jsme komunikovali před několika lety, kdy se CIAF změnil z čistě armádního leteckého dne na letecký den, který se snaží každoročně nabídnou ucelený průřez leteckou technikou od historických letounů po moderní stroje. Bohužel někteří fanoušci CIAF se přes tuto změnu nedokázali přenést. Chápeme, že některé fanoušky letadel může tato změna mrzet," řekl mluvčí akce Tomáš Otruba. Že není jednoduché uspokojit všechny diváky primátor Hrabálek chápe. „Je velmi těžké si dlouhodobě udržet vysokou kvalitu události, která se koná každý rok a organizátoři každý rok musí nabídnout něco nového, mimořádného a zároveň atraktivního. Je třeba si uvědomit, že naše republika je malá na pořádání několika špičkových akcí tohoto typu a armáda z celkem pochopitelných důvodů upřednostňuje Dny NATO v Ostravě," doplnil Hrabálek. V jakém formátu a především s jakou podporou z veřejných peněz se uskuteční CIAF za rok, je nicméně otázka jednání.