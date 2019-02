Hradec Králové - Kontroverzní klinika čínské medicíny v Hradci Králové podle informací Deníku nevznikne. Sponzor kliniky, čínská společnost CEFC, zatím odmítl situaci komentovat.

O výstavbě kliniky čínské medicíny v areálu hradecké fakultní nemocnice se mluví už od roku 2013 a možných termínů jejího otevření slyšeli obyvatelé krajské metropole už několik. Původně měla být klinika součástí Fakultní nemocnice Hradec Králové, proti tomu se ale před rokem postavila nejprve Česká lékařská komora (ČLK) a následně i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „My jsme měli problém s tím, že se to tvářilo jako normální klinika. Přitom se však nejedná o medicínu, ale o léčitelství,“ vysvětlil mluvčí ČLK Michal Sojka.

Přesto to ještě v březnu loňského roku vypadalo, že klinika čínské medicíny v areálu nemocnice vznikne, byť jako samostatná organizace, formálně tedy od nemocnice oddělená. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová tehdy hovořila o tom, že v ideálním případě by stavební práce mohly začít v polovině roku 2018. To se však dodnes nestalo. A podle informací z hradecké radnice se to už ani nestane.

Po rozhodnutí ministra zdravotnictví, podle kterého nemůže být čínská klinika součástí hradecké fakultní nemocnice, se rozhodl loni v lednu premiér Andrej Babiš zřídit expertní skupinu, která se měla budoucností centra tradiční čínské medicíny zabývat. „S ohledem na úsilí vynaložené městem při přípravě projektu bych byl rád členem expertní skupiny,“ napsal premiérovi tehdejší hradecký primátor Zdeněk Fink. Z časových důvodů se však vyjednávání nakonec neúčastnil.

Finkův nástupce v čele hradecké radnice Alexandr Hrabálek se dle svých slov do jednání také nezapojil a až do minulého týdne ho o stavu projektu nikdo neinformoval. Nejčerstvější zpráva od vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové však zněla jasně - klinika v Hradci nebude. „Při poslední návštěvě vedení nemocnice na magistrátu, která se uskutečnila zhruba před týdnem, jsme se dozvěděli, že celý ten projekt pavilonu čínské medicíny padl,“ řekl Deníku primátor Alexandr Hrabálek.

Fakultní nemocnice stav projektu nyní podrobněji komentovat nechce. „V tuto chvíli nemáme žádné oficiální stanovisko k pokračování projektu výstavby kliniky tradiční čínské medicíny,“ uvedl tiskový mluvčí nemocnice Jakub Sochor s tím, že s čínskou stranou nemocnice ještě stále jedná. Sdílnější nebyl ani mluvčí čínské společnosti CEFC, která má být hlavním investorem celého projektu. „Nebudu nyní záležitost více komentovat,“ odpověděl stručně Deníku na zaslané dotazy Pavel Bednář.

To, jak vážná jednání se ještě o čínské klinice vedou, naznačuje i odpověď jednoho z členů expertního týmu ke klinice – hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. „Byl jsem pozván jen na jedno jednání zhruba v květnu loňského roku, kde se řešilo zejména právní ukotvení kliniky. Zaznamenal jsem pak poměrně turbulentní změny v CEFC, ale žádné konkrétní informace od té doby nemám,“ řekl Deníku Štěpán.

ČLK by krach projektu nevadil

Pokud by se krach jednání o centru čínské medicíny v Hradci králové potvrdil, určitě by to nevadilo České lékařské komoře. Té se totiž budování kliniky v areálu nemocnice, byť pod jinou hlavičkou, nelíbilo. „Stát by neměl tyto věci podporovat. Lidé, kteří přijdou do areálu neřeší, zda je nějaká klinika formálně součástí nemocnice nebo ne. Je to prostě vytváření dojmu, že je čínská medicína něco víc, než je,“ vysvětlil postoj ČLK mluvčí Michal Sojka. Pokud si chce někdo takovou kliniku vybudovat, měl by to podle něj udělat mimo areál fakultní nemocnice. ČLK nesouhlasí ani s provozem ambulance tradiční čínské medicíny v hradecké nemocnici. Ta zde přitom funguje už od roku 2015. „Opakuji, že jde o léčitelství a nikoliv medicínu a není to věc, která by měla řešit české zdravotnictví,“ doplnil Sojka s tím, že lidé, kteří vedou české zdravotnictví by se měli zabývat skutečnými problémy jako je například nedostatek sester. Na konci loňského roku připravilo ministerstvo zdravotnictví zákon o léčitelských službách, který má právní ukotvení čínské medicíny řešit. Ten je nyní v připomínkovém řízení. Zákon není podle Sojky dokonalý a ČLK k němu předala ministerstvu několik připomínek. „Nejdůležitější pro nás ale je, že čínská medicína vypadla ze zákona o zdravotních službách,“ vysvětlit mluvčí České lékařské komory.

Obavy z údajně kontroverzní firmy

U některých Hradečanů vzbuzuje nedůvěru i jméno investora. Společnost CEFC se totiž loni dostala do problémů poté, co byl její zakladatel a šéf Jie Ťien-ming, který je stále ještě poradcem českého prezidenta Miloše Zemana, v Číně zatčen. Do společnosti nakonec vstoupil čínský státní konglomerát CITIC Group, osud čínských investic v České republice začal být nejasný. V se CEFC například zbavila svého podílu v cestovní kanceláři Canaria Travel. České zastoupení CEFC řídí bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík.