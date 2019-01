Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Rozhovor s čínským lékařem Wang Bo, Ph.D., který pacientům v Hradci Králové pomáhá od bolesti akupunkturními jehlami a bylinkami.

Od otevření ambulance tradiční čínské medicíny (TCM) v hradecké fakultní nemocnici uplynul ani ne půl rok, už teď ale tamní lékaři nevědí, kam dřív skočit. Pacienty neodrazuje ani fakt, že si za léčbu tradičními východními metodami musí zatím sáhnout do vlastní kapsy. Moci akupunktury, baněk, bylin a masáží jich věří stále víc.

Na léčbě pacientů v hradecké fakultní nemocnici se podílí jak český, tak čínský lékař. Prohlídku u toho českého asi zažil každý, jak ale probíhá u vás?

Vyšetření pomocí metod TCM spočívá v rozhovoru s pacientem a z obvyklého tělesného vyšetření. Dále se provádí vyšetření vzhledu jazyka pacienta a podrobné vyšetření pulzu pohmatem. Podle potřeby mohou být využity i další diagnostické metody. Na základě provedeného vyšetření je stanoven diagnostický a léčebný závěr. Většinou za čtyři týdny po vstupním vyšetření pak následuje kontrolní vyšetření pacienta.

Průměrnému pacientovi, který k vám do ambulance přijde, je podle statistik 55 let a trpí nějakým druhem bolesti. Jakou léčbu tedy nejčastěji používáte?

Nejběžnější je léčba akupunkturou a bylinami. Akupunkturními jehličkami léčíme asi 98 procent pacientů, podpůrné podávání bylin je použito asi u 40 procent z nich.

Před svou praxí v Hradci Králové, jste léčil pacienty v Číně. Liší se nějak čínský a český pacient?

Čínský pacient je tomu českému v podstatě velmi podobný. Obecně nyní lidé žijí ve větším stresu a shonu, což se časem negativně projeví na jejich zdraví. Čeští pacienti mají jinou tělesnou konstituci, jsou vyšší a mají větší sklon k obezitě. Je to dáno i životním stylem a jinými stravovacími návyky. Číňané například tolik nesladí, nepijí kávu, nejí pečivo a masitá těžká jídla. Také je v Česku na počet obyvatel mnohem více pacientů s roztroušenou sklerózou, což je zase dáno geograficky. Určité kulturní odlišnosti jsou ale vidět během vyšetřování pacienta. V Číně musí být lékař během vyšetřování pacienta vždy vážný, jinak by si pacient mohl myslet, že zlehčuje či zesměšňuje jeho problémy, čeští pacienti jsou však zvyklí spíše na uvolněné a usměvavé lékaře.

V čem je podle vás hlavní rozdíl mezi TCM a klasickou západní medicínou, která se u nás běžně provozuje?

Čínská medicína není pouze nějaká lékařská doktrína, která kdysi vznikla a v nezměněné podobě se zachovala. Je to ucelený systém, který postupně vykrystalizoval do současné podoby během své 5000 let dlouhé historie. Zahrnuje filozofii, kulturu, životní styl a hlavně tisícileté zkušenosti s léčbou pacientů, které je možné uplatnit i v dnešní době. Tradiční čínská medicína se samozřejmě neustále vyvíjí. V současné době je obrovskou výhodou to, že může využívat poznatků moderní medicíny a technického pokroku a nejmodernějších diagnostických přístrojů. Je používána elektroakupunktura, podávání individuálních směsí čínských bylin.

Takže to není tak, že by si navzájem konkurovaly a pacient se léčil výhradně buď „východním" nebo naopak „západním" způsobem?

V čínské nemocnici nejsou lékaři západní medicíny a čínské tradiční medicíny rozhodně vnímáni konkurenčně. Spolupracují spolu v zájmu pacienta tak, aby co nejlépe využili výhod obou systémů. Pokud je v léčbě efektivnější západní medicína, tak upřednostní její metody. Když však pacientovi můžou lékaři zároveň nějak ulevit pomocí čínské medicíny, aplikuje se současně například akupunktura. Vždy se s ohledem na přání pacienta zvolí ten postup, který je pro něj v danou chvíli nejvhodnější a nejšetrnější. Každoročně se v Číně, ale i jinde ve světě, dělá řada odborných výzkumů zaměřených na sledování účinků léčby TCM v různých medicínských oborech. Využívají se přitom moderní vědecké postupy a metody.

Existuje v učení čínské medicíny nějaká preventivní metoda, jak v životě předejít různým chorobám a onemocněním?

Preventivní metody vycházející z TCM jsou čínská dietetika a cvičení qigong. Čínská dietetika neboli také nauka o stravování je souhrnem dietních doporučení, které zohledňují roční období, konstituci člověka a jeho aktuální potřeby. Tato nauka vznikala v průběhu tisíce let pozorováním koloběhu ročních období a pochopením působení různých druhů potravin na lidské tělo. Její principy v zásadě odpovídají principům současné racionální diety. Neexistují v ní žádné rigidní zákazy.

Co je tedy podstatou této nauky?

Důraz je kladen na pravidelné, pestré a střídmé stravování s omezením jednostranných a zdraví škodlivých návyků, mezi které patří konzumace sladkostí, uzenin, grilovaného a smaženého masa. Čínská dietetika navíc staví do popředí energetické působení různých druhů potravin. Vhodnou úpravou diety lze významně pomoci organismu vrátit se do ztracené energetické rovnováhy.

Zmínil jste ještě cvičení qigong. Co to přesně znamená?

Qigong se dá přeložit jako práce s vitální energií a jde o staré čínské cvičení. Právě pravidelným cvičením se prohlubuje schopnost jedince vnímat proudění energie v těle, zvedá se její úroveň, bloky jejího toku se rozpouští a energie volně plyne. Cvičení se pozitivně odráží na fyzickém i psychickém stavu člověka. Je vhodné pro lidi s aktivním přístupem ke svému zdraví, protože představuje významný nástroj pro udržení zdraví a předcházení nemocem. Když se ho člověk naučí správně provádět, může ho pak praktikovat sám podle aktuální potřeby. Nejvíce se v tomto cvičení pracuje s dýcháním, jednotlivé cviky se pak kombinují do sestav, aby se zajistil celkový rozvoj a harmonie.

Je podle vás dobře, že se tajemství čínské medicíny předává lidem prakticky po celém světě?

Určitě, TCM totiž pohlíží na organismus jako na celek. Její metody kladou důraz na energetickou rovnováhu organismu a na předcházení nemocem. Věřím, že v budoucnu bude podobných projektů v Evropě stále víc a víc.

Čínský soukromý investor chystá v Hradci stavbu kliniky tradiční čínské medicíny za 270 milionů korun

Hradec Králové - Deset miliónů eur, což je zhruba 270 milionů korun, by měla stát nová klinika čínské medicíny v areálu Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

„Nová klinika by měla vyrůst v areálu nemocnice za budovou neurochirurgie," řekl již dříve Deníku náměstek ředitele Fakultní nemocnice Jiří Tušl. V Hradci Králové už od září působí ambulance tradiční čínské medicíny.

Dohodu o výstavbě nové budovy podepsal český premiér Bohuslav Sobotka při své listopadové návštěvě Číny.

„Tradiční čínská medicína je v České republice nepochybně novou věcí. My zatím provozujeme pouze ambulanci," uvedl ředitel hradecké nemocnice Roman Prymula.

Projekt by měla financovat šanghajská společnost CEFC. „Nemůžeme si dovolit dát na stavbu prostředky ze zdravotního pojištění," řekl Prymula.

Podle něj by měl být nový pavilon výrazně levnější než výstavba jiných klinik v nemocnici, protože se do něj nebudou pořizovat nákladné přístroje. Nová klinika by měla být vybudována do osmnácti měsíců a mělo by v ní působit 30 členů lékařského personálu, z toho osm z nemocnice v Šanghaji.

Někteří nevěří

U části odborné lékařské veřejnosti se plány hradecké nemocnice dlouhodobě setkávají s odmítavým postojem. Ředitel Prymula však zdůrazňuje, že cílem nové kliniky rozhodně není nahradit západní způsob léčby východními postupy. Čínská medicína by měla být spíše doplňkovou záležitost, například v případě tlumení bolesti a dalších problémů onkologických pacientů.

O ambulanci čínské medicíny je velký zájem. Lidé musejí čekat několik týdnů až měsíců. Za léčbu akupunkturními jehlami, baňkami či bylinkami musí platit sami, protože pojišťovna tyto úkony nehradí. Od dubna by měla ambulance dostat posilu v podobě dalšího čínského lékaře.

Velice dobré výsledky mají Číňané prý také s léčbou neplodnosti. „Tyto výsledky jsou zřejmě i lepší než západní metody, není to otázka akupunktury, ale bylinné terapie," dodal Prymula.

Ředitel čínské nemocnice Čou Chua ocenil, že český premiér již v minulosti navštívil nemocnici v Hradci Králové a nyní zavítal také do Šanghaje. „Spolupráce mezi Českou republikou a Čínou v rozvoji čínské medicíny je v současné době v klíčovém období," uvedl a zdůraznil, že čínská medicína je tradičním léčebným systémem, který prokázal, že má velmi příznivé účinky na lidské zdraví.

Jde o zdraví

Pokud jde o srovnání západní a tradiční čínské medicíny, principiálně mezi nimi podle čínského odborníka nejsou velké rozdíly, protože obě směřují k tomu, aby se zlepšilo zdraví pacienta. „Kdybychom chtěli najít rozdíly, tak v západní medicíně je určitě více syntetických léčiv a produktů, zatímco čínská medicína používá přírodní produkty a přírodní cesty," vysvětlil ředitel šanghajské nemocnice. Místo antibiotik pak Číňané používají bylinné přípravky, které mají podobnou protizánětlivou funkci.

Dlouhá historie

Nemocnice v Šanghaji funguje už 110 let a v současné době má přes 1300 lůžek. Za rok tam přijmou 3,2 milionu ambulantních pacientů, hospitalizovaných mají 65 tisíc ročně. „Operací, které provádíme kombinací tradiční čínské medicíny a medicíny západní, je ročně asi 50 tisíc," uvedl Čou Chua.

Firma China Energy Company Limited (CEFC), která je největší soukromou společnosti v Šanghaji a šestou největší privátní firmou v Číně, už není pro Čechy neznámou.

Na podzim oznámila masivní investice do České republiky. Získala šedesát procent ve fotbalovém klubu Slavia Praha, podíl v letecké společnosti Travel Service a se společností Pivovary Lobkowicz se dohodla, že v ní spolu s partnery převezme téměř osmdesát procent.

Podíl převzala i v mediálních firmách Médea Group a Empresa Media podnikatele Jaromíra Soukupa. Stala se také partnerem fotbalové reprezentace. Nyní chce také navýšit svůj podíl ve finanční skupině J&T Finance Group na padesát procent. České zastoupení CEFC řídí Jaroslav Tvrdík.