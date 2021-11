Vláda v demisi ve čtvrtek odsouhlasila zavedení takzvaného bavorského modelu, který od pondělí změní pravidla prokazování bezinfekčnosti. Nově bude platit pouze očkování, nebo potvrzení o prodělání covidu v uplynulých šesti měsících. Cíl je jasný, přimět co nejvíce dosud neočkovaných, aby vakcinaci podstoupili. Nemocnice v Královéhradeckém kraji očekávají velký zájem, proto už o víkendu plánují rozšíření očkovacích a testovacích kapacit.

Zatímco teprve nedávno část očkovacích center kapacitu a ordinační hodiny omezovala, kvůli novým pravidlům budou v příštích několika dnech z důvodu vysokého zájmu znovu navyšovat. „Se zvyšujícími se čísly nově nakažených osob stoupá také tempo očkování proti koronaviru. Počty zájemců o očkování rostou a z tohoto důvodu přistupujeme k rozšíření očkovacích kapacit v krajských nemocnicích, ve kterých budou zdravotníci očkovat o nadcházejícím víkendu. V sobotu 20. listopadu v nemocnicích v Náchodě, Jičíně a Trutnově, v neděli v nemocnicích v Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Dvoře Králové nad Labem. Fakultní nemocnice v Hradci Králové bude očkovat v průběhu celého víkendu,“ sdělil ve čtvrtek odpoledne hejtman Martin Červíček.

Zatímco například jičínská, broumovská nebo rychnovská nemocnice dosud očkovaly pouze v pondělí, ve středu a v pátek, tudíž jejich čekárny ve čtvrtek zely prázdnotou, v Trutnově očkovací centrum zaznamenalo velký zájem. Zvýšený zájem naopak nezaznamenali v Náchodě. O změnách v ordinačních hodinách budou jednotlivé nemocnice brzy informovat na svých webových stránkách.

Konec antigenů?

S novým modelem bezinfekčnosti od pondělí končí také plošné antigenní testování. Platnost rychlých, ale ne zcela spolehlivých testů se před dvěma týdny zkrátila na pouhých 24 hodin, končí také hrazení testů pojišťovnou. Antigeny testuje například centrum na jičínském Valdštejnově náměstí, které provozuje firma Renturi. Původně měli po dohodě s vedením města zůstat minimálně do konce roku, budoucnost testovacího kontejneru je momentálně nejistá. "O nových nařízeních jsme se dozvěděli teprve před chvílí. Takhle narychlo nedokážu říct, jestli budeme v provozu testovacích center pokračovat. Budeme o tom jednat v pátek," doplnila projektová manažerka společnosti Tereza Pomajbíková.

Naopak co se týče PCR testů, krajské nemocnice plánují navyšovat kapacity testování. Podle nových pravidel budou mít očkovaní nárok na dva hrazené PCR testy měsíčně, rozočkovaní, děti do 18 let a ti, kteří nemohou ze zdravotních důvodů vakcínu dostat, to bude až pět testů měsíčně. "V nemocnicích v Náchodě a Trutnově je možné se nechat otestovat v sobotu i v neděli, v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou v neděli 21. listopadu. Běžná denní kapacita testů se nyní pohybuje do 1600 vyšetření s možností navýšení kapacity zhruba na 2000 odběrů denně. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové testování bude probíhat po celý víkend," uvedla mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Svatoňová.

Pravidla testování na pracovišti bude vláda schvalovat v pátek. Ve školách bude nadále pokračovat testování a to ve dnech 22. a 29. listopadu a 6. prosince. "Do všech škol a školských zařízení v kraji hasiči rozvážejí antigenní testy. Celkem je distribuováno 69 100 testů, z toho nejvíce v rámci okresu Hradec Králové (19 425) a nejméně do okresu Rychnov nad Kněžnou (9 625)," doplnila Svatoňová.

Čísla v hradeckém kraji rostou

Za poslední měsíc vzrostly počty nakažených několikanásobně oproti číslům z uplynulých měsíců. Jen za úterý a středu přibylo v kraji 1165 nových případů. Od začátku měsíce do této středy se v kraji nakazilo 5 521 lidí a za stejné období v říjnu 295 lidí. Nejhorší situace je momentálně na Hradecku a na Hořicku.

Zvyšuje se také vytíženost zdravotnických zařízení. "V souvislosti s nárůstem nových případů nákazy stoupá počet hospitalizovaných. Ve všech nemocnicích v Královéhradeckém kraji se s covidem léčí 106 pacientů a z toho 23 leží na jednotkách intenzivní péče, ale tato čísla se průběžně mění,“ doplnil krajský náměstek pro zdravotnictví Zděněk Fink.

V Královéhradeckém kraji je momentálně proočkováno více než 70 procent lidí nad 16 let. Dosud zdravotníci rozdali přes 667 tisíc dávek. Třetí, posilující dávku dostalo více než 30 tisíc lidí. "Přibližně dvě třetiny lidí, kteří k nám chodí, se prokazují očkováním nebo prodělanou nemocí. Těch s testem je menšina," zhodnotila současnou situaci servírka z jedné z jičínských kaváren. Jestli nově zavedený model O-N negativně ovlivní návštěvnost gastropodniků a kulturních akcí se uvidí od pondělí.