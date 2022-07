Letošní léto je díky chladnějšímu začátku ke Stříbrňáku, jak Hradečané koupaliště láskyplně nazývají, zatím milosrdné. „Máme to sem nejblíž, je to bez placení, a když je voda dobrá, koupání je tady super. Obvykle se ale už touhle dobou začíná kazit,“ připomíná seniorka Milada Kracmanová z Hradce Králové a noří se do šestihektarového rybníku, který byl vybagrovaný před 60 lety. Mimochodem, vytěžený písek posloužil jako valy nedalekého všesportovního stadionu.

„Věřím, že letos bude voda dobrá do konce srpna, zatím je krásně průhledná, byť si musíme uvědomit, že Stříbrňák je napájený lesním potokem a voda je přirozeně zabarvená dohněda,“ zkoumá průhlednost vody ředitel hradeckých městských lesů Milan Zerzán. Právě městská společnost se poslední léta o přírodní koupaliště a přilehlý kemp stará.

Voda je zatím vhodná ke koupání

Z internetové koupací mapy, která monitoruje kvalitu vody, se zatím usmívá modrý smajlík. Jenže předchozí roky touto dobou voda ve Stříbrňáku zezelenala a smajlík se změnil třeba i na rudého mračouna, který značí vodu nevhodnou ke koupání.

„Hranice, kdy se voda kazí, je 26 stupňů. Loni koncem července teplota vody stoupala ke 30 stupňům. Letos je to dobré, zatím máme 22 stupňů,“ nahlíží do záznamů Zerzán.

Koupaliště napájí Stříbrný potok a tady je pro kvalitu vody první problém. V létě je přítok minimální. „Dneska nám přitéká více fosforu, protože na potoce nad námi jsou tábor a chaty, lidi tam mají myčky a podobně. Všechny ty prostředky obsahují fosfor a z toho pak sinice rostou. V přítoku je desetkrát víc fosforu, než by mělo být,“ vysvětluje Zerzán. S hradeckým odborem životního prostředí se tak dohodl na kontrolách vypouštěných odpadů.

Štiky nahradily kapry

Na magistrátu vznikla pracovní skupina a ta hledá cestu, jak vodu ve Stříbrňáku zlepšit. „Už teď jsme změnili rybí osádku. Omezili jsme kapry, ale stále z analýz vyšlo, že je tam hodně malých býložravých ryb, jako jsou cejni nebo plotice. Víří bahno, a to opět prospívá růstu sinic. Navíc požírají miniaturní živočichy, kteří sinice žerou. Takže tam rybáři nasadili 10 tisíc malých štik, aby vylovily ty malé rybky,“ popisuje ředitel městských lesů.

Pět metrů hluboký rybník nelze zcela vypustit. Na ústí Stříbrného potoka, ve slepém rameni Orlice pod Stříbrňákem, je totiž poslední místo v Česku, kde roste chráněný rdest dlouholistý.

„Vypuštěním rybníka bychom nedávno odbahněné rameno opět zanesli bahnem,“ říká Zerzán. Ze stejné důvodu nelze použít k vyčištění vody ani chemii.

Odbagrování rybníka

Magistrát uvažuje o částečném odbagrování rybníka. Jenže i to má kromě ceny svá úskalí. „Sinice žijí z víření bahna, ale současně potřebují světlo, takže ve větších hloubkách by nemělo odbahnění smysl,“ uvádí Zerzán.

Na druhou stranu bahno přirozeně Stříbrňák utěsňuje. Pokud by se ho vytěžilo příliš, mohlo by to skončit poklesem hladiny. „Je to živý ekosystém, pokud ho narušíme, může se stát, že třeba zaroste vodní řasou, proto spolupracujeme na hledání řešení s odborníky z Jihočeské univerzity,“ dodává Zerzán. Jasněji o dalších krocích by mělo být na podzim.

Už teď ale městské lesy chystají pro milovníky vody na příští sezónu jednu novinku. Do jihovýchodní části Stříbrného rybníka postaví betonový bazén. Dlouhý má být 25 a široký zhruba 10 metrů. „Bude v něm voda z vrtu a udržovaná bude bezchlorovou technologií,“ slibuje Zerzán.