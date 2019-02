Hradec Králové /FOTO/ - „Po 600 metrech přišla první krize. Rychle a nečekaně, jako blesk z čistého nebe. Třásla jsem se zimou. Začala se mi točit hlava, zmocnila se mě panika, nemohla jsem se nadechnout a nevěděla jsem, co se děje, ani kde jsem,“ popisuje své pocity plavkyně Denisa při svém prvním záchvatu.

Málokdo by v únoru skočil do ledové vody. Přesto existuje několik otužilců, kteří zbožňují otužování a celoroční plavání ve venkovních vodách. Právě ti zavítali i do Hradce Králové, kde se podruhé konala akce ledová míle. Denisa si sáhla na dno svých sil.

„Přešla jsem na plavecký styl prsa, což můj doprovod na břehu lehce znervóznilo. Nikdy totiž prsa neplavu. Chtělo se mi brečet. Po nějaké době jsem se trochu uklidnila a začala plavat kraul. Zhruba po 1 kilometru na mě přišla další a poslední krize. Byla mi zima, přestával mi fungovat rozum, nemohla jsem se pořádně nadechovat a chtělo se mi do sanitky, kterou jsem viděla na břehu. Opět jsem střídala styl prsa a kraul. Nějaký čas mi byl vážně ukradený. Posledních 500 metrů jsem jela úplně na krev. A tím nemyslím rychlost, ale celkové vyčerpaní,“ vzpomíná Denisa, která hodinu po skončení plavání nebyla schopná absolutně komunikovat a ještě 4 hodiny se třásla a bolel ji žaludek.

„Asi z toho množství čaje, které se do mě snažili průběžně dostat,“ dodala Denisa, která si není jistá, zda se ledové míle ještě někdy v budoucnu účastní znovu.

„Skoro celá trasa pro mě byla utrpení. Nebyla to sranda. Jsem unavená, cítím se velice divně, ale mám radost, že jsem to dokázala. Určitě to bude chtít větší a lepší trénink, více odpočinku a hlavně čistější hlavu. Potřebuji čas, abych se s tím vším vyrovnala. Mám z toho smíšené pocity a hlavně strach. Tato zkušenost je k nezaplacení a rozhodně mě to poznamenalo na celý život. Ještě nikdy jsem totiž nezažila pocit, že se topím.“



„Celosvětová výzva "Ice Mile - ledová míle" se zrodila v roce 2009 v Jihoafrické republice současně se založením Mezinárodní asociace ledového plavání. Výzva spočívá v uplavání minimální délky jedné anglické míle v ledové vodě, tj. pod 5°C. Sobotní teplota vody se pohybovala kolem 1,2°C,“ uvedl hlavní rozhodčí Kuřina Jiří, který jako první u nás v roce 2013 ledovou míli pokořil.



Ledové míle se v Hradci Králové zúčastnily tři plavci. Denisa Haltmarová ze Zábřehu doplavala v čase 38 minut a 20 sekund, Mojmír Václavek z pražského klubu 52 minut a 5 sekund a Petr Friesinger z druhého pražského klubu s časem 54 minut a 8 sekund.