Radnice se chce během čtyř let mimo jiné zaměřit na dokončení územního plánu, připravit město na změnu klimatu a dál řešit dopravu ve městě. „Územní plán se teď upravuje na základě námitek a připomínek z minulých jednání. Do července by mělo proběhnout veřejné projednání změn oproti základnímu návrhu z roku 2016. Pokud nedojde k dalším úpravám, tak by to směřovalo k vydání územního plánu. Pokud to půjde dobře, tak by to měl být koncem příštího roku,“ uvedl náměstek primátorky Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení). Ten se chce také zaměřit na kvalitní architekturu a urbanistiku: „Po řadě let budeme dělat architektonickou soutěž na lokalitu koželužny v Kuklenách.“

Spor kvůli parkování

Letos město ukončí dvě velké investice, které ale rozjelo ještě minulé vedení města. Jednak fotbalový stadion v Malšovicích a také lávku přes Labe u Aldisu. Tým nové primátorky čeká do konce zimy klíčové rozhodnutí o dalším postupu ohledně Velkého náměstí. O vydání územního rozhodnutí od roku 2016 rozhoduje kvůli údajné podjatosti stavební úřad v Hořicích.

Proti projektu se ale kvůli sporu o snížení počtu parkovacích míst postavila část rezidentů. „Musíme se rozhodnout, jak budeme pokračovat. Zda s tím stávajícím projektem, nebo jestli dojde k nějaké úpravě ve smyslu dotovatelnosti toho projektu,“ vysvětlila Springerová. „Obrovsky důležité je, aby tam existovaly nějaké zasakovací plochy a podobně. To zvyšuje pravděpodobnost dotace a uznatelné výdaje. Je třeba zjistit, jestli neexistují novější přístupy. V březnu chceme mít jasno,“ slíbila první žena v čele krajského města.

Město souběžně řeší projekt Severních teras a Žižkových sadů. „Tam bychom se měli v tomto volebním období domoci významného posunu nebo samotné revitalizace. Dořešené stále nemáme bezbariérový přístup na náměstí právě ze severní strany," sdělila Springerová.

Opravy největšího sídliště

Letos se po letech dočká drobné úpravy srdce největšího hradeckého sídliště Benešova třída. Stavět se bude nová lávka u Kozlovky. Tu starou město kvůli dezolátnímu stavu před lety zavřelo. Stavba za odhadovaných 10 milionů korun má začít na jaře a hotová má být do konce roku.

Město opraví také přilehlé chodníky. „Počítáme s tím, že Benešova třída by měla být do budoucna revitalizovaná, rekonstruovaná. Tohle je první vlaštovka, musíme Benešovku řešit postupně, nemáme dořešenou veškerou dokumentaci,“ řekl investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek (HDK/TOP09).

Na podzim by pak mohly začít práce na přestavbě jednoho problematických bodů městské dopravy, křižovatky Mileta na městském okruhu. Na stavbě se budou podílet tři investoři. S městem také Ředitelství silnic a dálnic a Královéhradecký kraj.

„Původně měl být jeden zhotovitel, ale každý subjekt měl mít svojí smlouvu. Nyní jsme se rozhodli podpořit vytvoření jedné společné smlouvy. Zjednoduší se tak některé procesy,“ vysvětlil Řádek. Samotný tendr by měl být vypsaný v březnu. Stavba má začít koncem roku terénními úpravami.

Zaměřit se na dopravu

Vedení města se chce zaměřit i na dopravu. Na jaře má být vyladěný nový inteligentní dopravní systém křižovatek. Městu ale dlouhodobě chybí parkovací místa. „Na spadnutí je stavba parkovacího domu Rožberk naproti poliklinice II. Ten má stát v roce 2025. Další parkovací domy zatím připravené nejsou,“ konstatoval náměstek pro dopravu Miroslav Hloušek (ODS).

Město teď optimalizuje současná parkoviště a hledá nová místa pro jejich rozšiřování. „Nechceme budovat nová velká parkoviště na úkor zeleně, ale drobnými úpravami najít nová místa,“ vysvětlil Hloušek.

Vedení města chce ve věci spolupracovat s komisemi místních samospráv. Ostatně i zlepšení komunikace magistrátu s komisemi je jedním z plánů do budoucna.

Opozici programové prohlášení nového vedení města nenadchlo. „Po dlouhém čekání na programové prohlášení jsme vyhlíželi slibované svěží vize a inovativní nápady, které přinesou rozvoj města. Nedočkali jsme se jich. Programové prohlášení žádné neobsahuje. Je pouze výčtem mnoha jednotlivostí seskládaných k sobě, jako když si děláte seznam, co vše je třeba sbalit s sebou na dovolenou,“ zkritizoval pětikoalici místopředseda zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský.