Informaci Deníku potvrdil dosavadní náměstek hejtmana pro zdravotnictví a volební lídr koalice TOP 09, HDK a Liberálně ekologické strany Aleš Cabicar. "Mohu potvrdit, že naším nominantem na radního s gescí zdravotnictví bude pan doktor Fink," řekl Cabicar. Podle jeho slov se ale zřejmě nebude jednat o post náměstka. Spojenci pro Královéhradecký kraj skončili v krajských volbách na šestém místě a získali čtyři zastupitele. Překvapivě se do zastupitelstva nedostal volební lídr koalice a krajský předseda TOP 09 Aleš Cabicar, kterého přeskočilo hned pět jiných kandidátů včetně Finka.

V nové vládě by měli Spojenci pro Královéhradecký kraj mít jedno křeslo - to zaplní právě Zdeněk Fink. Další křeslo by měl obsadit lídr Koalice pro Hradec, bývalý vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Tři radní by měli mít Piráti, přičemž lídr Pirátů Pavel Bulíček by se měl stát prvním náměstkem nového hejtmana. Tím bude Martin Červíček z ODS. Bývalého policejního prezidenta a současného senátora za Náchodsko doplní za vítěznou koalici v krajské vládě další tři zástupci za ODS, STAN a Východočechy.