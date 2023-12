Balancování na hodnotách nemocnosti před nástupem epidemie. Tak je na tom podle hygieniků Královéhradecký kraj co se týče počtu respiračních infekcí a chřipky. Nadále v kraji přibývá nemocných covidem-19. V posledním týdnu nejvýrazněji na Náchodsku.

Testy na covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Hygienici zveřejnili aktuální čísla nemocných v pátek 15. prosince na svém webu. „Aktuálně evidujeme v Královéhradeckém kraji celkem 1 654 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100 000 obyvatel,“ sdělila Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (KHS KHK).

Nejvíce nemocných je tento týden mezi nejmenšími dětmi do 5 let věku, následuje věková skupina 15 až 24 let. „Nejméně nemocné jsou nyní osoby na 65 let, podobná situace je i ve věkové skupině 25-64 let, kde evidujeme pouze o něco málo vyšší počty nemocných,“ doplňuje KHS KHK.

Z pohledu okresů je nejvyšší nemocnost opakovaně na Hradecku a nejnižší na Rychnovsku.

Královéhradecký kraj je stále na prahu epidemie respiračních chorob. Jestli epidemie propukne, není jisté. „Královéhradecký kraj nyní balancuje na hodnotách nemocnosti před nástupem epidemického výskytu respiračních nemocí, ke kterému nemusí v důsledku nejen blížících se vánočních svátků v nejbližší době jednoznačně dojít,“ podotýkají hygienici.

Akutní respirační infekce nadále vyvolává celá řada respiračních virů s významným podílem viru SARS-CoV-2. V Královéhradeckém kraji stoupá i počet chřipky. Laboratorně bylo podle hyhieniků zachyceno pět případů chřipky A, z toho v jednom případě s klinicky závažným průběhem.

Počty potvrzených případů covid-19 v Královéhradeckém kraji týden od týdne stále stoupají. V posledním týdnu nejvíce na Náchodsku a Trutnovsku. „Nejvýraznější vzestup záchytů v posledním týdnu je v okrese NA (o 36%) a v okrese TU (o 31%). Až na jednotlivé výjimky jsou v nemocnicích hospitalizováni jen případy s lehkým průběhem nemoci“ uvedla KHS KHK.

Zdroj: Denník/Jiří Fremuth