Koronavirová opatření a nepřízeň počasí způsobily to, že letošní sezóna byla za celých 12 let provozu Flošny vůbec ta nejhorší. I přes tehdejší omezení kapacity na 50 procent byl pro plavce nejpříznivějším měsícem červen. Během něj přišlo na Flošnu 20 tisíc lidí.

Už jen dnes můžete letos naposledy navštívit bazény na hradeckém koupališti Flošna. Ve čtvrtek v 19 hodin totiž skončí koupací sezóna. Za celých 12 let provozu Flošny byla vůbec ta nejhorší.

