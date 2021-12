V ostatních nemocnicích hradeckého kraje je pak 71 pacientů, z nich pak 17 na jednotkách intenzivní péče. Zdravotníci ale varují před přílišným optimizmem: „Nikdo neví, co přinese varianta omicron. V Evropě čísla rostou a to se může snadno přenést do Česka. Aktuálně tady žádného pacienta s touto variantou onemocnění nemáme,“ připomíná Zdeněk Tušl s tím, že lidé by měli nadále dodržovat platná opatření proti šíření koronaviru, aby po Novém roce pandemie znovu nepropukla v plné síle.