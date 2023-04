Život mezi regály knihoven se vrací do předcovidových kolejí. Za dva roky omezení se knihovníci museli naučit nalákat čtenáře i v online prostředí, jejich role se ale nenávratně proměnila i nyní, když jsou covidová omezení v minulosti. Velké knihovny v Královéhradeckém kraji zaznamenaly v roce 2022 příliv čtenářů, ti si ale půjčují méně knih. Naopak roste popularita e-knih, půjčování her a návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí v knihovnách.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Attila Racek

"Vloni nás fyzicky nebo online navštívilo 179 tisíc návštěvníků. Dostáváme se pomalu na předcovidová čísla a jsem tomu ráda. Ale v lecčem jsme nemohli navázat na činnost před covidem, musíme vymýšlet nové způsoby práce, zejména děti se musíme snažit přilákat jinak, než jsme byli zvyklí," popsala činnost jičínské Knihovny Václava Čtvrtka v prvním pocovidovém roce ředitelka Jana Benešová. Čísla podle její kolegyně Heleny Vejvarové rostou na okresní úrovni, výpůjčky knih podle ní stouply i ve srovnání s rokem 2019.

I ředitelka Knihovny města Hradec Králové Barbora Čižinská sdělila, že sice v krajském městě vzrostl počet návštěvníků, ti si ale půjčují méně dokumentů. "Za rok 2022 jsme napočítali 13 623 registrovaných čtenářů, kteří si uskutečnili 538 000 výpůjček, z toho 5 700 e-knih. Počet návštěvníků půjčoven se zvyšuje, ale půjčují si méně dokumentů než dříve. Nejvýraznější pokles je naučné literatury pro dospělé čtenáře a časopisů, v dětských odděleních je menší zájem o časopisy," doplnila Čižinská.

ANKETA: Proč je dobré číst knížky i dnes? Spisovatelé prozrazují sedm důvodů

Pozitivní trend naopak pozoruje knihovna v Trutnově. Za první čtvrtletí letošního roku zaznamenali o 100 registrovaných čtenářů víc než za stejné období vloni. Přestože se v počtu výpůjček za poslední rok stále nedostali na čísla před covidem, za první tři měsíce 2023 mají asi o 10 tisíc výpůjček víc než vloni. "Počet výpůjček na jednoho návštěvníka se již blíží třem dokumentům a počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře je 15 dokumentů. Velmi se zvýšil počet výpůjček elektronických knih. V průměru jich čtenáři vypůjčí již více než 100 za jeden měsíc," dodala ředitelka trutnovské knihovny Jaroslava Maršíková.

Čtenáři se vrací také do Městské knihovny v Náchodě, kde se také zvýšil počet výpůjček. "V roce 2022 přibylo o 220 čtenářů oproti předchozímu roku. Fyzická návštěvnost půjčoven a studovny dosáhla počtu 46 480 návštěvníků a návštěvnic, což je o 8 493 více než v roce 2021 Čtenáři si v roce 2022 vypůjčili 93 037 dokumentů, což je o 9 984 více než v roce předchozím. Samozřejmě je znát, že už knihovna nebyla uzavřena. Stále jsme se ale nevrátili v počtu čtenářů a výpůjček do doby předcovidové," uvedla ředitelka Blanka Nešetřilová.

Ve srovnání s předchozími lety je zatím opatrná vedoucí Knihovny Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou Naďa Kaločová. I tam ale zatím zaznamenali vzrůstající trend. "Celkem v roce 2022 navštívilo knihovnu 33 711 návštěvníků. Výpůjček bylo za rok 2022 celkem 70 160. Podle dat, která máme k dispozici je tendence spíše vzrůstající. Na nedostatek čtenářů jak dospělých, tak i dětských si stěžovat nemůžeme," řekla Kaločová.

Vědecké instituce i místa setkávání. Stát na knihovnách šetřit nemá, říká Řehák

Co se týče nejpůjčovanějších knih napříč krajem, mezi dospělými momentálně vede Bílá voda od Kateřiny Tučkové, Šikmý kostel Karin Lednické a dále pak knížky od Patrika Hartla nebo Aleny Mornštajnové. Děti už mnoho let nejvíce táhnou Deníky malého poseroutky, Babička drsňačka a tituly s tématikou počítačové hry Minecraft. Úspěch mají také životopisy, vzpomínkové tituly a knihy rozhovorů se známými osobnostmi, Maršíková navíc zmiňuje na Trutnovsku populární naučné knihy s regionální tématikou.

Knihovny ale zdaleka nenabízejí pouze regály s knihami, čím dál více se stávají také prostorem setkávání a pořádání kulturních a vzdělávacích setkání. Kromě křtů a autorských čtení jsou čím dál častější také koncerty, přednášky, besedy. "Za velmi povedenou akci považujeme v lednu uskutečněnou zábavnou talkshow Iva Šmoldase a PhDr. Marie Formáčkové, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší či povídání o hudbě s panem Janem Rejžkem nebo přednášku pana Bartoše Horské boudy v Krkonoších," vyjmenovala Maršíková.

V Hradci kromě nesčetných akcí v uplynulém roce také před nedávnem otevřeli brány veřejnosti u příležitosti 10. výročí v nových prostorách. "Knihovna města Hradce Králové vstoupila ve čtvrtek 23. března do nové etapy - do dalšího desetiletí v novém sídle ve Vertexu. Den otevřených dveří se velice vydařil. Dopoledne zaplnily sál děti s divadelním představení, odpoledne pak beseda Aleny Mornštajnové a v podvečer talk show Zbigniewa Czendlika. Po celý den proudily všemi odděleními knihovny davy návštěvníků," doplnila knihovnice Soňa Neubauerová.

Půjčovny deštníků i 3D tisk. Knihovny rozšiřují služby

Zatímco v krajském městě se slaví v relativně nových prostorách, jinde právě v tom tkví problém. Nedostatek místa pro pořádání akcí řeší knihovna v Trutnově, Knihovnu Václava Čtvrtka zase letos čeká velké stěhování do provizorních prostor. "V letních měsících se knihovna celá včetně skladu vystěhuje a od 1. září bychom chtěli zahájit provoz v provizorních prostorech v bývalém 'Tančáku'. Zároveň rozšíříme i naši činnost v pobočce na novém městě v Bunkru. Tam nastěhujeme také naše sklady. Před stěhováním plánujeme oslovit čtenáře a poprosit je o pomoc tím, že si vypůjčí co nejvíce knih a po prázdninách je vrátí do nových prostor," řekla ředitelka Benešová.

Jičínská knihovna vloni na podzim spustila také nový VerbisBox, díky kterému si čtenáři mohou pro vypůjčenou knihu přijít i po otevírací době. Podle Benešové se těší velké oblibě lidí a většinou bývá zaplněný ze tři čtvrtin.

Samoobslužné výpujční zařízení, bezkontaktní půjčování i vracení knih do biblioboxů nabízí také hradecká knihovna, kromě toho nabízí také takzvanou lekotéku, neboli půjčování speciálních didaktických pomůcek, vydala kontrastní leporelo pro nejmenší a otevřela venku obří šachovnici. V říjnu také oslavila rok provozu 3D kreativní dílna, ve které se kromě pravidelných pondělků uskutečnil také letní kurz 3D tisku a modelování.

Bibliobox už zavedla také rychnovská knihovna, náchodská knihovna k tomu všemu nabízí také rozvoz knih a provozuje knihobudku v areálu koupaliště a krytého bazénu.