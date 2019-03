Radní na svém úterním zasedání předběžně „odklepli“ souhlas města, který společnost CTP potřebuje k dostavbě hal, jež začala před lety stavět u výpadovky na Třebechovice bez povolení. Za to firma slíbila městu „odškodné“ ve výši 15 milionů korun.

„Jedná se o jakousi kompenzační částku za náš souhlas. V základních parametrech jsme se dohodli, že město souhlas udělí. Vše však bude záležet také na rozhodnutí zastupitelstva,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bláha. Město teď bude hledat hlasy i v opozičních řadách. Rozhodnutí koalice, která má těsnou většinu 19 hlasů, totiž na jednání rady nebylo jednotné. „Všichni hlasovali podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Pro bylo 7 radních, proti 2 a jeden se zdržel hlasování,“ doplnil primátor Alexandr Hrabálek.

Město také zatím neví, na jaké projekty by peníze od CTP využilo. „V tuto chvíli rozhodně nemůžeme porcovat něco, co ještě běhá po lese. Nicméně dohoda je taková, že peníze nepůjdou do kasy města, ale nejdříve do notářské úschovy,“ dodal náměstek Jiří Bláha, který si dovede představit, že finance budou využity na stavbu chodníků a cyklostezky na bratří Štefanů.