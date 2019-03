Zastupitelstvo města bude v úterý hlasovat o černých stavbách CTP na okraji Hradce. Vějička v podobě 15 milionů za jejich zlegalizování šikuje tábory odpůrců i příznivců konce sporu mezi městem a developerem.

Hledá se přeběhlík

Již před samotným hlasováním je jasné, že část koalice v čele s ANO nemůže počítat s hlasy svého „zeleného“ partnera. K většině 19 hlasů jim tak budou chybět tři zdvižené ruce. Ty chce ANO a ODS nalézt u opozičních zastupitelů.

„Budu hlasovat proti. Ze svého názoru jsem neustoupil. Nechci dávat nedobrý příklad veřejnosti, že za peníze se dá všechno koupit,“ uvedl náměstek primátora a zástupce koaličních Zelených Martin Hanousek. nemyslí si však, že by štěpení uvnitř koalice mělo mít zásadní vliv na její další fungování.

To ostatně potvrdil i primátor Alexandr Hrabálek. „Už na radě bylo hlasování volné. A chápu, že lidé nemohou mluvit jinak před a po volbách,“ uvedl primátor, který se tak bude pohlížet po „přeběhlících“ z opozičních řad. U nejsilnějšího uskupení (HDK) však koalici pšenka nepokvete.

„Domnívám se, že budeme hlasovat jako v minulosti, kdy většina z nás byla proti. Ale ještě se o tom pobavíme na pondělním klubu,“ nechala se slyšet zástupkyně sedmi hlasů HDK Pavlína Springerová.

Jazýčkem na vahách tak můžou být Piráti a jejich pět hlasů. Podle svého lídra Pavla Vrbického budou hlasovat volně. „Necháme to na každém. Osobně budu hlasovat proti, ale nemohu mluvit za ostatní kolegy,“ nechal se slyšet Pavel Vrbický.

Minimálně jeden hlas by koalice mohla získat u zastupitelů KSČM. „Už teď vím, že minimálně dva z nás budou hlasovat proti,“ naznačil úterní volbu zástupce KSČM Lubomír Štěpán.

Posledním do party případných přeběhlíků by tak mohl být někdo ze tří zástupců Koalice pro Hradec. „Ale já to určitě nebudu. Vadí mi v tom ty peníze,“ řekla exnáměstkyně Aneta Maclová.