Dvanáct zastupitelů nepřesvědčila ani vějička v podobě 15 milionů, které developer za souhlasné stanovisko Hradci přislíbil. Již před hlasováním bylo jasné, že koalice nedá dokupy všechny své hlasy, které by k souhlasu stačily. Trojice zástupců zelených již před hlasováním deklarovala, že bude proti. Proti však byly i dva zástupci koaliční ANO (Jan Groh a Jan Marek). Tyto hlasy nevykompenzovali ani „přeběhlíci“ z HDK (Romana Lišková a Ladislav Škorpil), kteří oproti svým kolegům z HDK hlasovali pro ukončení sporu.

Jak kdo hlasoval:

Jiří Bláha (ODS) - Pro

Pavel Bulíček (Piráti) - Nepřítomen

Jan Čáp (KPH) - Proti

Aleš Dohnal (Piráti) - Nepřítomen

Romana Dusová (HDK) - Proti

Zdeněk Fink (HDK) - Proti

Libuše Friedlová (ANO) - Pro

Jiří Gelbič (ANO) - Pro

Jan Groh (ANO) - Proti

Martin Hanousek (ZPHZ) - Proti

Alois Havrda (KSČM) - Zdržel se

Jan Holásek (HDK) - Proti

Alexandr Hrabálek (Nestr. za ODS) - Pro

Jiří Kos (ANO) - Pro

Ivo Králíček (ZPHZ) - Proti

Jiří Langer (ANO) - Pro

Romana Lišková (HDK) - Pro

Anna Maclová (KPH) - Zdržela se

Pavel Marek (ANO) - Proti

Jiří Mašek (ANO) - Nepřítomen

Eva Matyášová (ANO) - Nepřítomna

Michal Moravec (ODS) - Pro

Věra Pourová (ANO) - Pro

Martin Soukup (ODS) - Pro

Jiří Sova (HDK) - Proti

Pavlína Springerová (HDK) - Proti

Ladislav Škorpil (HDK) - Pro

Táňa Šormová (KSČM) - Proti

Monika Štayrová (ANO) - Pro

Lubomír Štěpán (KSČM) - Pro

Andrea Turková (ANO) - Pro

Pavel Vacek (Piráti) - Zdržel se

Oldřich Vlasák (ODS) - Pro

Jiří Vojáček (KPH) - Zdržel se

Pavel Vrbický (Piráti) - Zdržel se

Adam Záruba (ZPHZ) - Proti

Jan Zeman (Piráti) - Zdržel se



Přítomných - 33

Pro - 15

Proti - 12

Zdrželo se - 6

Jazýčkem na vahách tak zůstává jeden zástupce KSČM, jenž byl také pro ukončení, a také Piráti, kteří se hlasování zdrželi, ale přislíbili, že se při příštím hlasování určitě volby zúčastní. Kauza CTP tak i nadále zůstáva otevřena. „Budeme jednat dál. Máme tady postavenou halu a o jejím osudu budeme muset ještě přemýšlet. Nezdrželi jsme se snad z důvodu, že bychom nesouhlasili, ale jedno i druhé řešení je pro nás špatné. Ale také nechceme, aby lidé dál jezdili kolem zbořeniště,“ nechal se krátce po jednání slyšet zástupce Pirátů Pavel Vrbický.

Regionální ředitel CTP Zdeněk Apeltauer odjížděl po hlasování skleslý, ale dál doufá, že se obě strany nevrátí k zákopové válce a vyhrožování soudy. „Rozhodnutí mě velmi mrzí. Nicméně jej respektuji a budeme dál jednat. Našim záměrem není, aby haly takto stály ještě měsíce a roky,“ řekl zástupce CTP a osvětlil, proč s městem dál jedná o smíru: „Chceme najít nějakou cestu společné dohody. Rozhodně nepreferuji soudní cestu. Nicméně i interní názory v CTP jsou rozdílné, ale zatím převažují ty mé, tedy jít cestou smíru. I proto jsme stáhli žaloby. To jsme považovali za správný krok.“

Podle exprimátora Zdeňka Finka se však v jednání CTP s příchodem nového vedení nic nezměnilo. Jen jeho rétorika. „Mně už snad ani nevadí, že jednání CTP bylo od začátku odporné, ale že by tu měla být velká dopravní zátěž, která počítá až se sty kamiony denně. Podle mě to vše nakonec skončí soudním sporem,“ uvedl bývalý první muž hradecké radnice, kterého neobměkčila ani slova omluv nového vedení CTP: „Nic se nezměnilo. Jen rétorika.“

Zapojení soudů se chce naopak vyhnout současný primátor Alexandr Hrabálek, který doufal, že se vše rozsekne právě na posledním zastupitelstvu. „Na první pohled to vypadá, že se to rozseklo, ale firma chce ještě jednat. Tak uvidíme, co budoucnost přinese,“ uvedl Alexandr Hrabálek.