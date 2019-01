Hradec Králové - Největší překážka pro dohodu mezi městem Hradec Králové a společností CTP zmizí. Developer slíbil stažení žaloby kvůli ušlému zisku. O dohodě rozhodnou zastupitelé na svém březnovém zasedání.

Rozestavěné skladovací haly u Hradce Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Konec dlouholetého sporu mezi městem Hradec Králové a společností CTP je na spadnutí. Developerská firma přistoupila na požadavek nové hradecké koalice a slíbila stažení žaloby, kterou na město podala kvůli ušlému zisku. Na černo rozestavěné betonové haly, jejichž torzo už více než tři roky trčí na hradecké výpadovce k Třebechovicím, by se tak mohly dočkat dokončení.

Vzájemné jednání a snahu se dohodnout nyní potvrzují obě strany dlouholetého sporu. „S městem jednáme, chceme ukázat městu i veřejnosti, že jsme dobrý soused,“ uvedl nový statutární zástupce CTP Zdeněk Apeltauer. Právě od něj si slibovala nový přístup k jednání náměstkyně primátora za ANO Věra Pourová. „Preferujeme cestu mimosoudního jednání s tím, že si CTP posype hlavu, omluví se a posadíme se k čistému stolu,“ uvedla minulý týden s tím, že prvotní problém způsobila před lety firma. Zástupce CTP její požadavek vyslyšel. „Je to tak, uděláme krok ke smíru. Ještě před jednáním zastupitelstva stáhneme žalobu,“ potvrdil Apeltauer Deníku.

Co bude dál? Náměstek primátora Jiří Bláha z ODS chce, aby se CTP představilo zastupitelům. Zástupce všech stran tak čeká v nejbližších týdnech schůzka s představiteli firmy. Po ní by měli zastupitelé na svém březnovém zasedání o mimosoudní dohodě rozhodnout.

„Nové vedení CTP se chová velice vstřícně, uznává svou chybu. Přesto jsme ve střehu, víme, jaké s nimi bylo jednání dříve,“ upozornila další náměstkyně za ANO Monika Štayrová, která vysvětlila, že soud by byl dlouhý a betonové torzo by mohlo hyzdit vjezd do Hradce Králové dlouhé roky. Názor vládnoucí koalice však není jednotný, razantně se proti dohodě staví Změna pro Hradec a Zelení. Rozhodnou tak i hlasy opozičních zastupitelů.

Pokud se město s CTP dohodne, je podle Apeltauera reálný termín dokončení hal CTP šest měsíců po nabytí právní moci stavebního povolení. Závěrečnou fázi chce firma stihnout do jara 2020.