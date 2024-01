Zdravotničtí záchranáři z Královéhradeckého kraje se někdy setkávají i s případy, které by v naší domovině asi jen tak někdo nečekal. Spíš v některé z exotických zemí, jako s otravou, jejíž příčinou byl mořský korál. O štěstí může hovořit čtyřčlenná rodina z Hradce Králové, pro níž nakonec vše dobře dopadlo, ale na tuto zkušenost nejspíš nezapomene.

Nebezpečná krása, korál Clavularia sp | Foto: www.naturepl.com

Fotografii korálu Clavularia sp zveřejnila na svém facebooku Zdravotnická záchranná služba v Hradci Králové.

„Jistě se shodneme na tom, že je to nádherný přírodní úkaz, nad kterým oko zaplesá. Celá řada z nás by si možná přála si jej prohlédnout třeba při šnorchlování nebo potápění v moři… Jenže, pozor! Na druhém obrázku je chemický vzorec látky s názvem Palytoxin. Jde o jednu z nejjedovatějších známých nebílkovinných látek. Ptáte se, co mají ty dva obrázky společného? Právě to, že ten krásný korál obsahuje tenhle nebezpečný jed,“ upozorňuje příspěvek zdravotnických záchranářů.

„Za běžných okolností se, na rozdíl od kolegů na Havaji, naši záchranáři s korály na výjezdech nesetkávají. Jsou ale i výjimky. Například před pár dny přímo v Hradci Králové. K otravě hned celé čtyřčlenné rodiny došlo nešťastnou náhodou při čištění mořského akvária s tímhle exotickým krasavcem. Nakonec vše dobře dopadlo a všichni postižení se po nezbytné léčbě uzdravili.“

Dost přitom pomohlo, že rodina o jedovatosti korálu věděla a záchranáře na tuto skutečnost hned upozornila. Ti doporučují, pokud někdo chová nebo pěstuje něco tak nebezpečného, je dobré mít přehled o negativních vlastnostech: „Pokud se něco nepovede, a situace si vyžádá naši pomoc, dost nám to zjednoduší práci. Hlavně to ale postiženým urychlí poskytnutí potřebné pomoci. A to se vyplatí!“

„Stejně jako u všech korálů může vnější slizový povlak dráždit pokožku nebo být dokonce vysoce toxický pro lidi, proto prosím zacházejte se všemi korály opatrně. Při manipulaci s korály bych doporučil nosit gumové rukavice,“ uvádí například správce stránek www.reefaquarium.com.

Mohlo by vás také zajímat: Marek Dvořák je jedním z lékařů, kteří se dostávají k lidem v nouzi jako první. Koukněte se na jeho autogramiádu z podzimu, kdy vyšel knižní rozhovor s Markem Dvořákem Mezi nebem a pacientem

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth