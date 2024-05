Policejní hlídky dorazily za čtyři minuty

Po pár minutách k areálu přijíždějí za kvílení pneumatiky policejní vozy. Část aut zastavuje u sousední knihovny, část přijíždí na parkoviště z druhé strany od městského okruhu.

„Žádná z policejních hlídek nevěděla, kdy bude cvičení odstartováno, do poslední chvíle nikdo neznal přesný čas,“ popisuje snahu o co největší reálnost policejní mluvčí Magdalena Vlčková. „Ihned po telefonátu na linku 158 byly na místo vyslané všechny dostupné síly a prostředky. Na místo byly operačním důstojníkem povolané všechny hlídky z různých koutů města, které v tu chvíli mohli přijet zasáhnout.“

K univerzitě se sjelo celkem 75 policistů. Muži na sobě mají neprůstřelné vesty, někteří mají přilby a další vytahují balistické štíty a vbíhají do budovy. Kromě klasických hlídek, jsou tady i ty prvosledové a vzápětí přijíždí zásahová jednotka v tmavé dodávce. „První hlídka tady byla za čtyři minuty, po další tři minuty trvalo zadržení pachatelky, která se vzdala a po dalších třech minutách byl v přestřelce eliminovaný pachatel, který vraždil ve čtvrtém podlaží,“ popsal rychlou akci Petr Fejtek.

Hasiči a záchranka čeká v bezpečné zóně

Mezitím dojíždí i hasiči a sanitky. Zůstávají ale krytí budovou studijní knihovny, kde se začínají připravovat. „Hasiči musí podrobovat rozkazům policie a do té vytyčené nebezpečné zóny můžeme pouze s balistickou ochranou a pod dozorem policistů,“ vysvětluje počínání hasičů a záchranky mluvčí HZS Martina Götzová. Připomíná tak, že podobnému typu zákroků velí policie. „Naše síly a prostředky jsou soustředěné v bezpečné zóně,“ dodává mluvčí hasičů.

Po dvaceti minutách od prvních výstřelů jdou do budovy teprve první hasiči a záchranáři. V čele skupinky je vždy policista s neprůstřelným štítem, následují dva zdravotníci a čtyři hasiči nesou nosítka. Formaci uzavírá opět policista. Prakticky v hlavním vstupu do budovy se potkávají se prvními evakuovanými. Ty opět doprovází policista, vyděšení studenti a zaměstnanci fakult se drží za ramena a poklusem míří do bezpečné zóny krytou masivní betonovou budovou knihovny, která je kryje před případnou střelbou.

Cvičení si vyžádalo i skutečné ošetření

Uběhnou tři minuty a hasiči vynášejí první zraněnou dívku. „Pomalu, pomalu,“ nabádá kolegy jeden z nich. I je kryje policista s automatem v ruce. Celkem záchranné složky evakuovali 380 studentů a pracovníků univerzity. Podle scénáře cvičení měla dvacítka figurantů namaskovaná zranění, tři pak neměli přežít. Nakonec si akce vyžádala i jedno skutečné ošetření.

„V průběhu cvičení byla ošetřena a na urgentní příjem Fakultní nemocnice Hradec Králové transportována jedna účastnice pro náhlou slabost,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová.

Cvičili i studenti. Ještě před začátkem školení dostali školení, jak se se v podobné situaci chovat. „Metodou USB – uteč, schovej se, bojuj. Studenti byli i prakticky vedeni k tomu, aby si představili situaci, kdy se střílí. Tedy najít úkryt, vymyslet, co by použili na svoji ochranu, kdyby museli bojovat o život,“ připomíná za policisty Petr Fejtek a přidává praktický příklad:

„Třeba když byli ve čtvrtém patře, kde se střílelo, tak neměli kam utéct, tak se museli zabarikádovat ve třídě, být potichu. Záleží ale na situaci, je to na okamžitém rozhodnutí. To bojuj je strašně složité, příliš to nedoporučujeme, ale může to člověku zachránit život nejen tomu bojujícímu, ale může to dát čas i někomu dalšímu,“ vysvětluje muž, který celé cvičení na hradecké univerzitě naplánoval.

Podobnou situaci byť v ostrém režimu zažili policisté letos na začátku března. Dva měsíce po prosincové tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze tehdy tady také hledali potenciálního střelce. Po tříhodinové akci se ukázalo, že varování bylo plané.