„Pes do lesa samozřejmě může, i bez vodítka,“ říká nadlesní Městských lesů Hradec Králové František Jankovský. Právě jeho revír, lesy kolem krajského města, je s trochou nadsázky plný psů. Zdejší radnice jich totiž k poslednímu srpnu eviduje 6616, a František Jankovský den co den vidí, že přinejmenším každý druhý člověk v lese má s sebou psa.

„Ze zákona za psa zodpovídá majitel,“ vysvětluje František Jankovský. „Pokud je pes cvičený, poslouchá svého pána na slovo a tím pádem je schopný odolat vábení zvěře, může ho majitel nechat volně. V opačném případě musí pes absolvovat procházku na vodítku.“ Pes je totiž pro lesní zvěř skutečně hrozbou. „Hlavně v zimě a pak v době, kdy se rodí mláďata,“ dodává nadlesní.

Lesní zvěř v plné kondici se totiž ataku psa zpravidla umí ubránit - schová se nebo uteče. Ne tak v zimě, kdy jsou zvířata vysílená nedostatkem potravy. Naprosto bezbranná vůči nezvládnutým psům jsou pak mláďata, která se schovat ani utéct nedokážou. „Případy, kdy pes skutečně fatálně ublíží lesní zvěři, jsou u nás výjimečné. Stejně tak situace, kdy by v této souvislosti došlo k zastřelení psa,“ uzavírá téma František Jankovský.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí krajské policie Eva Prachařová, a to nejen pro Hradec Králové, ale celý kraj: „V poslední době jsme na Královéhradecku žádný případ zastřelení domácího mazlíčka myslivcem neřešili. V případě, že by k němu došlo a zastřelení zvířete bylo v rozporu se zákonnými normami, mohlo by se jednat buď o přestupek proti majetku, nebo o trestný čin poškození cizí věci. Výše trestu závisí na výši způsobené škody,“ říká Eva Prachařová s tím, že o zvířeti české zákony ještě stále mluví jako o věci.

Pes ve městě

Zběhlí psi jsou každodenním tématem také pro městskou policii. „Odchyt psů, kteří svým majitelům utekli, je naším denním chlebem,“ komentuje situaci mluvčí Městské policie v Hradci Králové Eva Kněžourová. I tady platí, že za zvíře je zodpovědný jeho majitel.

„Pokud má pes známku, čip nebo tetování, je to jednoduché: strážníci si přečtou jeho adresu a kontakt na majitele a pejska prostě vrátí domů,“ vysvětluje postup Eva Kněžourová. „Pokud ji nemá, pes putuje do městského depozitu, a případný majitel pak musí zaplatit nejen za jeho pobyt v útulku, ale také za přestupek proti městské vyhlášce.“