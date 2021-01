Cyklisté riskují zdraví. Vytoužená stezka ze Stěžer do Hradce totiž stále chybí

/FOTO/ Už deset let se připravuje cyklostezka mezi Stěžerami a Hradcem Králové, která má výrazně zvýšit bezpečnost desítek lidí, kteří do krajského města na kole dojíždějí za prací po rušné silnici. Loni dostavěný nadjezd přes budoucí dálnici bezpečnost cyklistů paradoxně ještě zhoršil a jízda ze Stěžer do Hradce je tak nyní podle starostky Dagmar Smetiprachové vyloženě nebezpečná. Cyklostezka přitom nebude hotová ještě několik dalších let.

Na nadjezdu nechybí ani nová cyklostezka. Ani z jedné strany ale nikam nenavazuje. | Foto: Deník/ Tomáš Kulhánek

Zdroj: DeníkVíce než rok byla uzavřená silnice v Zelené ulici spojující Stěžery s Hradcem Králové. Dělníci zde museli vybudovat nadjezd přes nový úsek dálnice D11. Na nadjezdu díky dlouhodobému úsilí obecního úřadu ve Stěžerách a finanční pomoci města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje vznikla kromě silnice i stezka pro cyklisty. Od loňského roku je hotová a zkolaudovaná. Má ale jeden velký problém. Ani směrem do Stěžer, ani směrem do Hradce totiž nemá pokračování. "Je to přesně v tom stavu, který jsme nechtěli. Když teď jede cyklista ze Stěžer po pravé straně komunikace, musí se před nadjezdem zastavit, ohlédnout se, přejet přes silnici na druhou stranu, nadjezd přejet vlevo v pruhu pro cyklisty a za nadjezdem se znovu zastavit a přejet zpátky napravo na silnici," popisuje starostka Stěžer. I když takové manévry nejsou ideální, všem cyklistům tento postup doporučuje. Měl tam ještě zůstat. Chyba, že už je venku Přečíst článek › "Když cyklista směrem ze Stěžer nepřejede na začátku nadjezdu druhou stranu na stezku a jede po silnici, je opravdu v nebezpečí, protože ten nadjezd je poměrně úzký. Když se na silnici na nadjezdu potkají dvě auta a ještě cyklista, je to opravdu nebezpečné," varuje Dagmar Smetiprachová. Například koncem loňského roku měla přímo na nadjezdu cyklistka jedoucí ze Stěžer dopravní nehodu. Cesta do Hradce je podle starostky v současném stavu opravdu nebezpečná. Jisté je, že na bezpečnější cestu si cyklisté ještě nějaký čas počkají. Obec už několik let pracuje na stavbě úseku od Stěžer po nadjezd. Už v červnu 2018 požádala o vydání územního rozhodnutí, získala ho ale až minulý měsíc. A to je problém, který harmonogram výstavby opět posune. Obec, ve které žije něco přes dva tisíce lidí, totiž potřebuje na vybudování stezky získat dotaci. Dotační titul ze Státního fondu dopravní infrastruktury je právě nyní vypsán, jenže žádosti se musí podávat nejpozději do 1. února. "Bohužel už víme, že do té doby nestihneme získat potřebné stavební povolení, o které jsme mohli zažádat až po zisku územního rozhodnutí. Ztratili jsme tak možnost získat dotaci v letošním roce a budeme o ní žádat až příští rok," přiznává starostka Smetiprachová. Ta ještě nedávno informovala obyvatele Stěžer, že stavba by mohla začít na jaře roku 2022, po ročním odkladu žádosti o dotace však už ani tento termín není reálný. "Osobně cítím velkou bezmoc. Pomalost procesů na stavebním úřadě nás hodně omezuje a nemáme žádnou šanci to urychlit," dodává Smetiprachová. Běžkaře nepotkáte pouze na horách, ale i ve městech Přečíst článek › Ještě horší vyhlídky má pak úsek od nadjezdu směrem do Hradce Králové. "Ta druhá část má být zahrnutá do projektu Nová Zelená, která je ale zatím v nedohlednu," zakončuje starostka Stěžer.

