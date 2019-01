Krkonoše – svazek měst a obcí ve spolupráci s dopravní společností ČSAD Semily, a.s. připravily pro letní turistickou sezónu novinku, kterou je nová turistická linka z Hradce Králové do Vrchlabí umožňující přepravu jízdních kol.

Cyklobusy vyjíždějí z Hradce Králové | Foto: DENÍK/Zuzana Plocková





Autobusová turistická linka bude v provozu od čtvrtka 3.července do neděle 31.srpna 2008. Z Hradce Králové bude jezdit ve dnech čtvrtek,sobota a neděle a to s odjezdem v 6.45 hod. z nového autobusového terminálu ze stanoviště J3. Jelikož provoz na dopravním terminálu bude zahájen až v sobotu 5.7., cyklobus bude ve čtvrtek 3.7. odjíždět z Hradce Králové z autobusového stanoviště u Koruny.



Trasa cyklobusu je vedena přes Hořice (odj. v 7.10 h..) - Miletín (odj. v 7.20 h.) – Dvůr Králové n.L. (odj. v 7.40 h.) a z Hostinného (odj. v 8.15h.). Příjezd do Vrchlabí bude v čase 8.45 h. a zde bude návaznost na páteřní turistické autobusy pro cyklisty, které pokračují jednak na východ do Janských Lázní-Pece p.S. a na Pomezní Boudy a ve směru na západ na Benecko – Rokytnici n.J. a Harrachov.



Vratný spoj z Vrchlabí do Hradce Králové bude odjíždět ve stejné dny v čase 18.25 h. s návazností a vyčkáním opět na páteřní linku z Harachova a Pomezních Bud.



Jízdné na těchto linkách je stejné jako v běžných linkových autobusech a za přepravu kola je jednotná cena 20,-Kč. Podrobný jízdní řád , trasu i ceník jízdného naleznete na webových stránkách www.csadsm.cz

Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemné cestování v našich busech.

ĆSAD Semily,a.s.

