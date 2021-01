Zdroj: DeníkVelkým tématem Stěžer je stále nedodělaná cyklostezka do Hradce Králové, jak to s ní vypadá?

Daří se to posouvat dopředu, ale ne tak rychle, jak bychom si představovali. Část cyklostezky na mostní konstrukci nad dálnicí už je hotová a zkolaudovaná. Jenže další části mezi obcí a dálnicí a mezi dálnicí a Hradcem Králové zatím chybí. Cyklisté tak musí přejet z pravé strany silnice doleva na cyklostezku a na konci nadjezdu zase zpátky. I když to také není ideální varianta, doporučuju všem, aby to tak dělali, protože ta silnice na nadjezdu je docela úzká. Před několika týdny tam měla cyklistka jedoucí ze Stěžer dopravní nehodu. Jízda do Hradce je v tuto chvíli opravdu nebezpečná.

Kdy by tedy mohlo vzniknout napojení na tu část na nadjezdu?

Dost nás omezuje pomalost stavebního řízení. Máme připravenou stavbu úseku od Stěžer, o územní rozhodnutí jsme požádali v červnu 2018. Získali jsme ho ale až minulý měsíc. Teď ještě potřebujeme získat stavební povolení, které je nutné k tomu, abychom mohli žádat o dotaci. Právě teď je vypsán dotační titul ze státního fondu dopravní infrastruktury, žádost se ale musí podat nejpozději 1. února a my už víme, že do té doby stavební povolení nezískáme. Ztratili jsme tak možnost získat dotaci v letošním roce a budeme o ní žádat až příští rok.

Jak to vypadá s tím druhým úsekem směrem na Hradec?

Součástí projektu je i úsek od nadjezdu do Hradce Králové, ale v tuhle chvíli se bavíme jen o té první části. Ta druhá část má být zahrnutá do projektu Nová Zelená, která je ale zatím v nedohlednu.

Silnice, u které má vzniknout cyklsotezka na Hradec byla nedávno více než rok uzavřená kvůli výstavbě nadjezdu. A na první pohled není v nejlepším stavu. Nemrzí vás, že se zároveň neopravila?

Je hrozná škoda, že když už lidé nemohli takovou dobu silnici využívat, tak nedošlo k dohodě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a Královéhradeckým krajem a celá ta komunikace se neopravila. Ta silnice je totiž opravdu v dezolátním stavu a povrch je rozhodně potřeba opravit.

Musí se tedy lidé připravit na to, že se silnice brzy uzavře znovu? Tentokrát kvůli opravě povrchu.

V budoucnu ano, ale v dohledné době to určitě nebude.

V jakém stavu je projekt hospice, který má ve Stěžerách stavět diecézní charita?

Královéhradecký kraj měl výstavbu kamenného hospice ve svých programových prioritách a byla velká snaha vytipovat lokalitu, kde by to bylo nejlepší. Dosud je jediný hospic v našem kraji v Červeném Kostelci. Diecézní charita dlouho hledala pozemek, nakonec si vytipovala pozemek u bývalé střední školy, který vlastnil Královéhradecký kraj. Zájem o něj měla i obec. Nakonec jsme se dohodli a rozdělili si ho. Část pozemku se použije pro výstavbu hospice a část pozemku je alokovaná pro stavbu větší tělocvičny pro obec.

Asi v roce 2018 jsme společně připravili koncepci využití toho území a na základě toho nám kraj ty pozemky daruje. Podmínkou ale je, že do roku 2023 doložíme pravomocné územní rozhodnutí. Charita má vůči nám malinko náskok, ale obě stavby je potřeba zkoordinovat. Zásadní je pro obě stavby zajištění dopravní obslužnosti. Předpokládám, že charita pak začne stavět mnohem dřív než obec.

Jaké máte od lidí ohlasy na to, že zde takové zařízení vznikne?

Někde být musí. Stěžery mají samozřejmě velkou výhodu v tom, že jsme blízko krajského města, jezdí sem autobus, je tu plocha pro zaparkování. Chápu, proč to charita směřovala právě sem. Osobně s tím problém nemám. Zaznamenala jsem nějaké negativní reakce lidí, co bydlí blízko toho pozemku. To vědomí, že bydlíte v blízkosti zařízení, kde prakticky denně někdo zemře, nemusí být úplně příjemný pocit. Od většiny obyvatel jsem ale žádné zásadní připomínky neobdržela.

Charita se inspirovala v zahraničí, snaží se vychovávat společnost v tom směru, že smrt patří mezi běžné věci života. I proto se snaží začleňovat tyto zařízení do stávající zástavby a ne někam na odlehlá místa.

Charita by chtěla mít hospic hotový v roce 2024. Tělocvična tedy přijde na řadu až později?

Určitě ano. Máme před sebou stavbu kanalizace. To je pro nás stavba století, která bude stát minimálně sto milionů. Nemůžeme se pustit do dvou velkých staveb najednou a ta kanalizace má pro obec větší prioritu.

Je tedy hlavním projektem, který Stěžery v nejbližší době čeká, zmíněná kanalizace?

Dva největší projekty jsou určitě kanalizace a cyklostezka. Musíme napnout veškeré síly, abychom tyhle dvě věci realizovali.

U kanalizace jste hovořila o nákladech 100 milionů korun. Jak to plánujete financovat?

Pro představu zmíním, že ročně máme na investice asi pět milionů. Významně si ale pomáháme dotacemi. Díky dotačním titulům děláme až 90 procent investic v obci. Snažíme se už nějakou dobu vytvářet rezervní fond, který na kanalizaci použijeme, ale je zcela jasné, že bez dotačního titulu bychom se do projektu vůbec nemohli pustit.

V roce 2018 Stěžery získaly ocenění Vesnice roku. Čím vaše obec porotu zaujala?

Ta soutěž není úplně o tom, jestli máme všude opravené chodníky, ale velkou roli tam hraje společenský život v obci. Hodnotí se to, jak se lidem na té vesnici žije. Naší velkou výhodou je, že máme základní a mateřskou školu. Už tam si ty děti pro vesnický život vychováváme. Aktivit, které organizuje škola nebo školka, se často účastní i rodiče a prarodiče. Když nechcete být vesnicí, kam se lidé přijedou jenom vyspat, tak musíte lidi do místního života zapojit také prostřednictvím spolků.

Máme například tělovýchovnou jednotu, ve které je každý třetí obyvatel Stěžer. Máme tady ale i další spolky - hasiče, myslivce, zahrádkáře. Dobře si uvědomujeme, že je potřeba podporovat spolkovou činnost a myslím, že se nám to celkem daří. To nám v té soutěži dost pomohlo.

Jste ve funkci starostky desátým rokem, budete chtít pokračovat i po dalších komunálních volbách v příštím roce?

Mám rozjeté projekty, které bych chtěla dokončit, například tu cyklostezku. A bohužel už vím, že v tomto volebním období už se to nestihne. Práce mě baví, ale úplně rozhodnutá ještě nejsem.