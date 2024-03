Stavba nového parkovacího domu pro kola v Hradci Králové by měla začít v první polovině příštího roku. Cyklověž vyroste v Malšovické ulici u letního koupaliště Flošna naproti fotbalovému stadionu.

Kde přesně má stát nová cyklověž? Podívejte se. | Video: Deník/Jiří Fremuth

„Důkladná analýza a diskuse v projektovém týmu nás přivedly k výběru optimální lokality pro nový parkovací dům pro kola. Jeho umístění ve střední části parkovací plochy, v místě výjezdu do Malšovické ulice, umožňuje snadný přístup k hlavním cílům cest, připojení na stávající chodníkovou síť a cyklostezky, a také využití existující infrastruktury pro elektrické připojení bez nutnosti zásahů do zeleně nebo parkovacích míst," sdělil v tiskové zprávě Lukáš Řádek, náměstek pro oblast městských investic a rozvoje města.

Přesné parametry parkovacího domu pro kola budou součástí výběrového řízení na zhotovitele. Město ale plánuje vycházet z obecně známých řešení. Dům by mohl mít kapacitu 118 kol na ploše 64 metrů čtverečních. Cyklistům by kromě bezpečného uschování kola měl poskytnout také místo pro uložení cyklistického vybavení a menších zavazadel.

„Cyklověž by měla spojovat několik moderních prvků tak, aby měli cyklisté zajištěné největší pohodlí i pocit bezpečí. Například její obsazenost by uživatelé mohli zkontrolovat nejen na místě, ale zároveň online. Systém by měl být také uzpůsobený tak, aby ke kolům měly znemožněný přístup třetí osoby. Uložení kola by navíc mělo být pod dohledem kamerového systému,“ dodává náměstek Řádek.

Na podporu cyklodopravy v Hradci Králové byl schválen balíček opatření, který je financován prostřednictvím dotace Královéhradeckého kraje. Ten zahrnuje kromě zmultifunkčnění Malšovické arény také různá vylepšení pro cyklisty a pěší v okolí stadionu. Celý balíček opatření pro zlepšení cyklistické infrastruktury má hodnotu téměř 24 milionů korun. Většina těchto financí připadne právě na výdaje spojené s výstavbou cyklověže. Její finální cena ale vzejde až v výběrového řízení, které chce město vypsat v létě.

Pokud vše půjde podle plánu, se zahájením stavby radnice počítá v první polovině roku 2025.

Hradec Králové byl vůbec prvním městem v republice, které mělo cyklověž. První vznikla naproti vlakovému nádraží, druhá u obchodního centra Futurum na Brněnské třídě. Obě ale z města zmizely. K nádraží by se v budoucnu měl parkovací dům pro kola vrátit. Nejméně dvě cyklověže tam plánuje vybudovat Správa železnic.

