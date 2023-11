Výprava šesti kapel z Pardubic a okolí i jedna kapela z Hradce Králové míří do Bruselu. Už 18. listopadu jim v rámci speciálního minifestivalu bude patřit klub Au Bassin. Hudebníci se vydají společným, plně obsazeným tourbusem v počtu 55 osob. Událost se koná pod záštitou vícehejtmana Pardubického kraje Romana Línka

Výpravu tvoří The Atavists z Hradce Králové a pětice z Pardubického kraje: bluesrokcoví Cirkus Blues, alternativně popoví Herbert Einstein, punkrolloví Kalkata Band. pop-rockoví Plující a emo-šanson Špičková Kultura. Vstupné na akci je dobrovolné, kapely je ale možné podpořit také pomocí online příspěvku.

„Událost se koná 18.listopadu. Termín jsme vybrali schválně blízko dne boje studentů za svobodu - protože kulturní podhoubí a studenti se pod sametovou revoluci podepsali dost výrazně,“ popisuje za organizátory Pavel Malina z kapely Plující a přidává příběh toho, jak vlastně celý projekt vzniknul.

„Myšlenka uspořádat český festival za hranicemi ČR se zrodila v roce 2020 během mého žití v ukrajinském Lvově. Navázal jsem tam kontakty s českým konzulátem, který mi nabídl možnost zahrát písně Karla Kryla na odkrytí pamětní desky Ryszarda Siwiece - polské lidské pochodně -, na akci pořádané polským konzulátem. V tu dobu jsem za koncerty s mými skupinami Plující a Kalkata Band dojížděl pravidelně do ČR a napadlo mně že by také mohli přijet oni za mnou. Myšlenku jsem nadnesl kulturnímu konzulovi a začali jsme společně vymýšlet festival na Ukrajině. Vymysleli jsme koncept, já následně oslovil pár spřátelených skupin z regionu a vše začalo dostávat jasné obrysy. Stop… Přišla válka a my jsme se ženou, která pracovala pro českou diplomacii a dítětem museli 24. 2. 2023 opustit území Ukrajiny. Nějaký čas jsme žili v čechách a čekali brzký konec války a předpokládaný návrat na Ukrajinu, který se bohužel nekonal,“ vypráví.

Slovo dalo slovo a protože Malinova manželka změnila pracovní působiště na Brusel, zrodil se nápad, přesunout celou akci tam. Původně domluvené kapely souhlasili, s velkým zájmem se k výpravě přidali The Atavists z Hradce Králové. Zbývalo jediné: Najít klub, kde by se koncert mohl uskutečnit.

„Řeknu vám - komunikace s eventovými managery zde v Belgii není úplně jednoduchá. Já jako nováček ve městě, kde jsem neznal téměř nikoho jsem procházel uličkami v centru a hledal místa, kde by se festival mohl uskutečnit. Přes 20 navázaných kontaktů s majiteli klubů a žádný výsledek. Když už se jim při osobní schůzce zdál můj nápad skvělý a slíbili mi potvrzení termínu do pár dnů, přestali poté komunikovat. Našel jsem jedno místo za přijatelné nájemné, kde byla ovšem taková menší kapacita. Majitel mně utvrzoval v tom, že je klub v pohodě pro 150 lidí, ale moc se mi tomu nechtělo věřit. Domluvili jsme se že smlouvu podepíšeme v sobotu večer, kdy tam bude mít večírek a já si budu moc zkontrolovat jak klub funguje během provozu. Přišel jsem tam - diskotéka - místo kde by mělo být podium bylo plné lidí… Začal jsem počítat a napočítal 65-70 osob. Bylo opravdu plno. Představa že z prostoru ukrojím dalších alespoň 20m čtverečných pro kapelu mi odpočítala dalších 20 osob. V autobuse který jede z Pardubic bude 55 lidí - už teď je to malé. Vydal jsem se procházet městem dál a zkusit projít ještě takové ty uličky mimo hlavní zóny. Našel jsem! Club Au Bassin, vzdálený necelých 5 minut chůze od náměstí. Produkční Axelle se myšlenka festivalu velice líbila a nabídla prostory bez nájemného, včetně spolupráce na propagaci. Dokonce i druhý den se mnou komunikovala a přinesla i pár užitečných rad,“ uzavírá. Pavel Malina.

Akci finančně podpořil Pardubický kraj, podílí se na něm také České centrum v Bruselu a Velvyslanectví České republiky v Belgii.

