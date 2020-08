Úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic chtějí silničáři pro řidiče otevřít v polovině prosince příštího roku. Tedy ve stejném měsíci, jako dálniční napojení ze Smiřic do Jaroměře.

Otevření nového useku D11 u Hradce Králové | Foto: Deník / Michal Fanta

Už za šestnáct měsíců by se měl řidičům otevřít nový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Ten tak bez časové proluky naváže na sedmikilometrovou etapu rychlodráhy ze Smiřic do Jaroměře. Na svém twitterovém účtu o tom informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ten se na sklonku týdne na zkrácení termínu, kdy se původně počítalo s otevřením rychlodráhy v červnu roku 2022, dohodl se zhotovitelem stavby.