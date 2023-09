/FOTO, VIDEO/ Toto dětinské a sobecké jednání je urážkou všech lidí v našem regionu, řekl starosta Trutnova Michal Rosa v reakci na zablokování stavebního povolení na D11 z Trutnova na hranici s Polskem. Rozklad podal brněnský spolek ekologických aktivistů Děti Země. Naštvaní jsou i občané. Hraničí to se zdravým rozumem, zuří. Před třemi lety, při vydání územního rozhodnutí, přitom předseda Dětí Země Miroslav Patrik tvrdil, že zájmy ochrany přírody a životního prostředí jsou v tomto případě ošetřené dostatečně a odvolání nepodával.

Trutnovsko čeká na stavbu dálnice spoustu let. Když už přišel moment, který měl zahájení výstavby přiblížit na dosah, objevila se těsně před pravomocným vydáním stavebního povolení nová komplikace. Organizace Děti Země svojí obstrukcí rozzlobila zástupce měst i obyvatele. Zahájení výstavby se může kvůli tomu výrazně prodloužit. Naopak Poláci se chystají na otevření dálničního úseku S3 Kamienna Góra - Lubawka na hranici s Českem, který uvedou do provozu na konci září.

„Toto dětinské a sobecké jednání je urážkou všech lidí v našem regionu, kteří již roky čekají, kdy je dálnice osvobodí od tranzitní dopravy. Lidí, kteří doufají, že jejich domy přestanou být ničeny otřesy a věří, že zase budou moci pouštět ven děti beze strachu,“ reagoval starosta Trutnova Michal Rosa. „Je smutné, že právě kvůli takovým hloupým excesům ztrácí významná část populace o témata spojená s ochranou přírody zájem, protože jim jsou podobné extrémy nepříjemné. Důležitá ekologická témata tak přichází o důvěru a podporu lidí,“ dodal starosta Trutnova.

Mezi lidmi vyvolala informace o zablokování stavby dálnice od Dětí Země velkou nevoli, pro obstrukci dlouho očekávané stavby dálnice nemají pochopení. „Teď jsem se to dozvěděl a začínám vidět rudě. Myslím si, že to aktivisté už přehánějí, hraničí to se zdravým rozumem. Taková organizace měla být dávno zrušená, jenom škodí. Navrhoval bych jim veřejně prospěšné práce,“ zlobil se Jan Souček z Trutnova, který situaci s blížící se stavbou dálnice pravidelně sleduje.

Nadšený není ani starosta Královce, kde se má dálnice začít stavět nejdřív. „Zahájení stavby dálnice se přiblížilo a tohle je nová komplikace. Upřímně řečeno, jsem něco takového ale čekal a říkal, že to může přijít. A taky se to bohužel stalo,“ poznamenal Tibor Terbák.

Paradoxní je, že aktivisté ze spolku Děti Země nevysvětlili, proč stavbu dálnice zablokovali. „Stavební povolení studujeme, do měsíce ho doplníme o odborné argumenty. Podrobnější informace podat nemůžeme. Pokud bychom něco dalšího ještě měli, tak bychom k tomu vydali tiskovou zprávu,“ vyjádřil se předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Jejich rozklad proti stavebnímu povolení je takzvaně blanketní a úřady musí počkat, až jej aktivisté doplní. Do třiceti dnů musí doplnit konkrétní důvod, proč rozklad podali.

„Těsně před nabytím právní moci stavebního povolení byl podán blanketní rozklad ze strany organizace Děti Země. Důvody rozkladu tedy zatím neznáme, předseda Dětí Země pan Patrik se teprve chystá stavební povolení prostudovat. Jakmile bude jasné, proti čemu se Děti Země odvolávají, chce se s panem Patrikem setkat generální ředitel ŘSD Radek Mátl, aby s ním jednal o možném zpětvzetí rozkladu,“ řekl Deníku mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Na stavbu 21 kilometrů dálnice D11 z Trutnova do Královce podala nejlevnější nabídku polská společnost Budimex SA. V tendru, který byl ukončen minulou středu, nabídla cenu 11,3 miliardy korun. Původní předpokládaná cena rekordně vysoké dálniční zakázky v Česku byla 13 miliard korun.

V roce 2020, po vydání pravomocného územního rozhodnutí, přitom Miroslav Patrik na webové stránky Dětí Země napsal: „Po prostudování podmínek územního rozhodnutí a jeho podkladů jsme nezjistili žádné zásadní chyby či rozpory, takže nebyl žádný vážný důvod odvolání podávat, neboť zájmy ochrany přírody a životního prostředí jsou podle nás ošetřené dostatečně.“ Děti Země tehdy nepodaly odvolání proti územnímu rozhodnutí. Sice se do územního řízení přihlásily, ale podle nich nebylo nutné podávat ani námitky.

„Za velmi pozitivní a unikátní považujeme, že stavební úřad zřejmě po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zveřejnil na internetové stránce celou dokumentaci i vyjádření a závazná stanoviska úřadů. Zveřejnění všech podkladů na internetu si velmi ceníme a podle nás by to mělo být standardem pro všechna řízení probíhající veřejnou vyhláškou. Je to výhodné jak pro účastníky řízení, tak i pro stavební úřad, který se může věnovat žádosti a jejím podkladům. Navíc se snižuje riziko nějaké procesní chyby,“ pochvaloval si tehdy Miroslav Patrik.

V tiskové zprávě z ledna 2020 zároveň doplnil, že Děti Země se na základě jednání s generálním ředitelem ŘSD ČR Radkem Mátlem soustřeďují hlavně na povolování silnic a dálnic na Moravě a ve Slezsku, takže v Čechách tyto stavby jen pečlivě sledují a do jejich přípravy samy aktivně vstupují jen ve vážných a v naléhavých případech.