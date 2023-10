D35 z Hradce Králové do Sadové má stavební povolení. Stavba má začít příští rok

Úsek dálnice D35 z hradecké místní části Plotiště nad Labem do Sadové získal stavební povolení. Stavět by se mělo začít už příští rok, auta by se po úseku měla poprvé projet v roce 2027.

Vizualizace úseku D35 Sadová - Plotiště. | Video: ŘSD