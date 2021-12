Těším. Dnešní stav nám dělá značné problémy. Na druhé straně státní silnice máme místní část Rodov a samozřejmě migrace mezi Smiřicemi a Rodovem je komplikovaná, protože někdy se na přejetí křižovatky na státovce čeká i deset minut, než se mezi tím strašným provozem podaří přejet. To samé je problém pro naši techniku, když potřebujeme provádět údržbu Rodova. Stejný problém mají i autobusy, které vozí lidi do Smiřic, ty tam stojí vůbec dlouho.

To vše by se tedy po otevření dálnice mělo zlepšit?

Dálnice povede zase mezi Smiřicemi a Rodovem, ale už přes ní bude nadjezd. Zásadně se zlepší cestování pro lidi třeba za prací. Většina obyvatel za prací dojíždí a předpokládáme, že otevření dálnice odlehčí silnici první třídy. Dnes kvůli husté dopravě často jezdí lidé do Hradce Králové zadem přes Rusek. Ta silnice je v žalostném stavu, není bezpečná. Nově by tak mohla být I/33 volnější a do Hradce dojedeme za deset minut.

Nebojíte se, že naopak otevření dálnice otevře nové trasy třeba z dálnice na Orlické hory?

Samozřejmě tyto věci mají své klady i zápory. Může se stát, že se zvedne doprava skrz Smiřice. Udělali jsme před rokem na podzim sčítání dopravy a řekli jsme si, že rok po otevření si uděláme další sčítání dopravy ve Smiřicích a pak to budeme analyzovat. Budeme mít čísla, jak se změnila například nákladní i osobní doprava, ale třeba i to, jak řidiči dodržují rychlost. Pak nás to třeba přivede k tomu, že se budeme snažit společně s krajem, protože to je krajská silnice, která vede přes Smiřice, najít nějaká řešení možných problémů. Mohou to být například úsekové radary, prostě něco, co udrží dopravu v mantinelech pravidel.

Kam by tedy tady ten tranzit z D11 přes Smiřice mohl vést?

Hrozí nám, že by narostla doprava směrem na kvasinskou průmyslovou zónu. Třeba ti, co pojedou od Chlumce nad Cidlinou, tak už nepojedou přes Hradec, ale mohli by jet tudy dál na Opočno, Dobrušku a Kvasiny.

Co se s tím dá udělat?

Nechci možné problémy předjímat, ale pokud by měl jet přes Smiřice tranzit právě směrem na automobilku, tak očekávám, že nám kraj a stát pomohou. Třeba zvýšeným dohledem policie. Nebo pokud budou potřeba dopravní opatření ve Smiřicích, tak že bude možné požádat například o dotace na zmíněné radary a podobně. Budeme se také snažit s krajem řešit i lepší autobusové spojení Rodova a Smiřic. Jsme ochotní na tu zlepšenou dopravní obslužnost přispět a budeme na tom pracovat. S rozvojem bytové výstavby v Rodově je třeba zlepšit i dopravní obslužnost.

Jste vlastně spokojení s tím, jak je dálnice projektovaná?

Očekávám, že organizace jako je Ředitelství silnic a dálnic má dost kvalifikovaných odborníků, kteří vědí, co dělají. Mrzí mě ale například, že se na exitu u Smiřic nemyslelo na cyklisty a pěší. Přes nadjezd není žádný chodník, ani tam není dost široká krajnice, kde by se mohli bezpečně pohybovat cyklisté a pěší. To se úplně nepovedlo, to si měl investor pohlídat.

Nebojíte se hluku z dálnice?

Z toho strach nemám, ten rozdíl nebude tak velký. Na nějakou úroveň hluku jsme zvyklí ze státní silnice, jen se to posune o pár desítek metrů na souběžnou dálnici.

S novou dálnicí tedy vidíte hlavně pozitiva?

Ano. Byla města, která se bránila dopravním stavbám a nakonec na to doplatila ve svém rozvoji. Najednou se ukázalo, že stagnují. Za těch 19 let, co jsem starostou, tak jsem slyšel hodně slibů od ministrů dopravy na termíny na stavbu a otvírá se teprve teď. Já to vnímám tak, že republika už měla být dávno protkána sítí dálnic a rychlostních silnic. Když stát vybuduje dobrou infrastrukturu, tak se regiony dokáží sami rozvíjet bez nějakých daňových pobídek, protože když je to území dopravně přístupné, tak se investoři objeví.

Takže ve Smiřicích už vidíte nějaký pokrok?

Máme tady investory jak do oblasti bydlení, tak do průmyslové zóny. V Rodově se staví 190 bytů, už tam máme přihlášeno 50 nových obyvatel. Ve Smiřicích se řeší nová průmyslová zóna, kde by mělo vzniknout až 500 pracovních míst. To si myslím, že jsou významné počiny. Tím, že se tady staví byty, tak přijdou i další noví obyvatelé, kteří tady budou mít i pracovní příležitosti. V dálnici vidím lepší možnost pro lidi, jak dojíždět za prací. Nebo naopak s těmi novými pracovními místy v průmyslové zóně si ti, kteří dnes do práce jezdí, spočítají, že se jim vyplatí pracovat tady.