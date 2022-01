"Když jsem byl v primě v gymnasiu roku 1888, měli jsme podivínského profesora Jakuba Hrona, jenž se později stal po vlasti se svými literárními plody komicky pověstným. Přišel do třídy s kabátem asi 2 dm jinou látkou nastaveným, tomu kabátu se tehdá říkalo kaftan. Jako hošík desetiletý, nemající soudnosti a rozumu, sedící v první lavici, hned jsem se smál a za to jsem se stal terčem jeho čtyřleté msty. Byl jsem zapsán do třídníka a dostal lichotivé názvy jako: hoch je pleva, prkno, má kobylí hlavu, je Křovák, Hotentot, nemá pojem, smrdí tabáčkem, ubohý primán; takový byl výkvět jeho libomluvy," vzpomíná Jiří Vladimír Tolman ve své knize Hrst vzpomínek na starý Hradec Králové.