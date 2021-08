Další díl seriálu Ostudy Hradce se zaměřil na místo, kolem kterého snad každý Hradečák aspoň někdy projel autobusem nebo prošel pěšky. Takzvaný holubí dům se totiž nachází přímo naproti Terminálu hromadné dopravy. Desítky řidičů navíc denně přímo před budovou bývalé celnice parkují. Co se děje uvnitř přitom většina z nich netuší.

Když před dvěma lety navštívil objekt tehdejší náměstek primátora pro sociální oblast Martin Hanousek (Zelení) se zástupci městské i státní policie, označil to za nejnechutnější zážitek ve funkci.

"Beznaděj. Když se půjdete podívat do holubího domu, dojdou vám slova. Tam uvidíte, co je závislost. Scházejí se tam narkomani, kteří berou tvrdé drogy. Všude jsou exkrementy a oni v tom žijí, milují se a spí," přidal svůj pohled terénní pracovník hradecké charity Petr Macl. Vedení města i na základě tehdejšího zážitku začalo intenzivně tlačit na majitele objektu, kterým je společnost Rovina Group z Hulína. Ta radnici opakovaně slíbila, že budovu zabezpečí tak, aby se do ní žádní bezdomovci a narkomani nemohli dostat. Podle dřívějších vyjádření to Rovina Group už i dvakrát udělala, jenže nikdy to nemělo dlouhého trvání. A drogový squat tak dodnes funguje.

Pošlete nám tip



V seriálu Ostudy Hradce se zaměříme na místa, která by vedení města a jeho obyvatelé možná nejraději před turisty skryli. Víte i vy o lokalitách, které kazí Hradci renomé? Pošlete nám fotky nebo tip na na email: Tomas.Kulhanek@denik.cz.

Zástupce majitele Zdeněk Zlámal loni v létě Deníku napsal, že jeho společnost jedná s hradeckým magistrátem, na který podala žádost o změnu určení užívání. "Za současného určení užívání nemáme možnosti nemovitost užívat tak, jak bychom chtěli," dodal tehdy Zlámal.

Z některých fotek by se slabším povahám mohl zvedat žaludek.Zdroj: Martin PatkošJenže podle mluvčí radnice Kateřiny Šmídové do dnešního dne žádná taková oficiální žádost na město nedorazila. Zástupci společnosti Rovina Group na zaslané dotazy tentokrát už neodpověděli. Podle informací Deníku se společnost pokouší nemovitost prodat. Dříve na místě sama plánovala výstavbu obchodního centra, vzhledem k územnímu plánu to ale nebylo možné. Ve stále platném územním plánu je totiž objekt vedený jako plocha pro železniční dopravu.

Nový územní plán by to mohl za několik let změnit, velké obchodní centrum už ale mezitím vzniklo u nedaleké křižovatky U Koruny.

Ať už bude budoucnost holubího domu jakákoliv, jisté je, že v současnosti je mnohem bezpečnější se mu vyhnout. Jaké podmínky v objektu panují, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.