Poté, co pod stůl padly vizionářské projekty počítající s tím, že se Rozárka stane rájem milovníků bobů, testovacím centrem zasněžovací techniky či zde naleznou útočiště milovníci chrtích závodů, přišel po letech, kdy nikdo neví, co s tímto nejvyšším bodem Hradce udělat, podnikatel Petr Smola. Ten nyní žádá město o požehnání jeho plánu vybudovat zde, ve spolupráci s uznávaným architektem Davidem Vávrou, odpočinko-rekreační zónu, která zahrnuje nejenom celoročně využívanou sjezdovku, ale i vyhlídkovou restauraci.

Ke zhmotnění své vize stačí nyní jediné, aby mu město pozemky pronajalo a umožnilo mu výstavbu na základě práva stavby. Než se tak však popřípadě stane, chce vedení Hradce Králové znát názor komise pro územní plánování. Ta zasedne dnes a pokud se vysloví kladně, rozhodnou o budoucnosti projektu zastupitelé. Ne všichni však s vizí dua Smola – Vávra souzní.

Vypsání soutěže?

Například Piráti by rádi, aby se na celou Rozárku vypsala soutěž. „Vítáme, že soukromý sektor začal řešit jedno z opomíjených míst Hradce. Sám pan Smola u nás na klubu tvrdil, že jeho návrh máme vnímat jako začátek diskuse. Teď je tedy potřeba nastavit zadání a podmínky soutěže, které by se měl zúčastnit i projekt pana Smoly. Město by si mělo vybírat z více návrhu a vybrat ten provozně a funkčně nejvýhodnější,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal. Podle Petra Smoly však případná soutěž, kterých se již v Hradci Králové na toto území několik uspořádalo, nic nevyřeší a Rozárka dál bude čelit svému neblahému osudu zanedbané princezny.

„Je tu základní otázka. Co budeme soutěžit? Právo stavby nepodléhá ze zákona soutěži. A stále by mě zajímalo, co chtějí Piráti soutěžit?“, klade si otázku muž, který již v Hradci vybudoval oblíbený lanový park Na větvi. „Když jsem se Pirátů ptal, co chtějí soutěžit, zda záměr, který mohl už někdo za těch 30 let udělat, nebo můj nápad, kdo ho nakreslí lépe? Oni mi na to řekli, že se to dozvím včas, až se soutěž vypíše,“ dodal Petr Smola s tím, že návrh z pera architekta Davida Vávry není konečnou podobou, jak by měl areál, který by pokryl část kopce Sv. Jana syntetickým materiálem Snowflex, jež umožňuje celoroční lyžování.

„Za vizí Davida Vávry si jednoznačně stojím, ale je trošku nadnesené říci, že je to již hotový projekt. Je to vize, která právě po scchválení práva stavby, jež vnímám jako podání ruky od města, tak bude rozpracována například s KMS a teprve z toho vznikne finální podoba. Naše vize zatím říká, že by tu měla být kavárna a restaurace, která by neměla vyčnívat nad terén a vytvářet jen jakousi terénní vlnu. A také že by tu měla být sjezdovka se snowtubingem,“ dodává Petr Smola, který by byl rád, kdyby se poprvé po nové Orzárce mohli lyžaři projet v roce 2023.

Jeho vize se líbí i současnému primátorovi Alexandru Hrabálkovi: „Návrh pana architekta Vávry je skutečně zajímavý, velmi se mi líbí a jsem přesvědčený, že to je přesně to, co pomůže na Rozárku vrátit život. Navíc citlivě a elegantně. Role města v celém projektu je poskytnutí pozemku formou nájmu, což považuji za to nejmenší, jak k tomu radnice může přispět. Na takovéto projekty, které budou sloužit veřejnosti k aktivnímu trávení volného času, by nájemné mělo město stanovit v takové výši, která bude pro soukromé investory skutečně atraktivní. Ale o tom bude rozhodovat kolektivní orgán města. Osobně tomuto záměru velmi fandím a věřím, že se jej brzy podaří zrealizovat."