Nekonečný příběh stavby nového fotbalového stadionu v Hradci Králové má další zápletku. ÚOHS dal za pravdu společnosti PORR a potvrdil, že radnice v tendru za téměř 600 milionů korun bez DPH chybovala. Nedostatečně se vypořádala s námitkami stěžovatele. Vedení města teď řeší, zda se proti rozhodnutí odvolá nebo pověří administrátora zakázky, aby na námitky odpověděl znovu a lépe.

„Rozhodně chceme zvolit takovou cestu, která nebude proces zbytečně prodlužovat a bude především efektivní. Rozhodnout bychom se měli do konce letošního roku,“ řekl primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek (ODS). Ani jedna cesta však zřejmě nepovede k rychlému vyřešení problému. „Nepředpokládám, že by město dokázalo zamítnutí naší námitky dostatečně odůvodnit. A v takovém případě nám nezbude, než se na ÚOHS obrátit znovu,“ vysvětlil zástupce společnosti PORR Dušan Čížek. Podle něj je situace neudržitelná a představa města, že by na jaře mohlo podepisovat smlouvu, nereálná.

Město sice nemusí kvůli aktuálnímu rozhodnutí celý tendr zrušit, rozhodně to ale není dobré znamení. ÚOHS nadále šetří zadávací podmínky. Do rozhodnutí radnice nesmí s žádnou z firem podepsat smlouvu. A v krajním případě může nakonec ÚOHS celý tendr zrušit. Podle společnosti PORR jsou totiž zadávací podmínky netransparentní a diskriminační.

„Osobně si myslím, že město mělo tu soutěž zrušit a vypsat ji znovu správně, místo toho, aby ztrácelo čas touto neplodnou akcí, která stejně nemůže vést k výběru zhotovitele,“ uvedl Čížek. To ale radnice odmítá. Věří, že soutěž je připravená dobře.

"Dle názoru vedení města a administrátora jsou zadávací podmínky tendru na fotbalový stadion nastaveny zcela transparentně a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," odpověděl Deníku už dříve vedoucí odboru kanceláře primátora Petr Vinklář. Chyba ze strany města udivuje zejména proto, jak dlouho se celý projekt připravoval. Na tvorbu zadávacích podmínek dohlížela jako správce stavby společnost Arcadis, administrátorem zakázky je pak společnost PMA tender.

"Jsem přesvědčen, že máme za zády nejlepšího správce takové stavby, který nám umí říct, jak má město svůj stadion postavit a jak vybírat dodavatele stavby," říkal v létě investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Kvůli nynějšímu problému se vedení města dostalo pod palbu kritiky z řad opozice. "Přestože jsem s navrženým postupem současného vedení města ve věci fotbalového stadionu nesouhlasila a považovala jsem jej za nešťastný, tak z tohoto vývoje jsem smutná. Bohužel se to dalo čekat," uvedla například předsedkyně Hradeckého demokratického klubu Pavlína Springerová.

Přisadil si i Bláhův předchůdce Jindřich Vedlich. Ten vyjádřil přesvědčení, že pokud by se pokračovalo v jím zahájeném výběrovém řízení, mohla již být stavba dávno zahájena a dnes by již mohla první etapa stát nebo být před dokončením. "Je to velmi smutná zpráva pro fotbalové fanoušky a také důkaz o neschopnosti dnes již rozpadlého vedení našeho města," dodal Vedlich.

V pořadí již čtvrtý tendr na fotbalový stadion vyhlásili zastupitelé na konci srpna. "Takhle blízko k novému stadionu Hradec ještě nikdy nebyl. A věřím, že opravdu stadion bude, protože již nyní se nám hlásí spousta zájemců, kteří jej chtějí udělat," uvedl po hlasování primátor města Alexandr Hrabálek. V prvním kole soutěže projevily zájem stavět stadion čtyři firmy. Město s nimi nadále jedná. Podle plánu investičního náměstka Jiřího Bláhy (ODS) by měla vítězná firma začít stavět už na jaře příštího roku. Hotovo má být do konce roku 2022. Všechno ale ještě může zhatit ÚOHS.