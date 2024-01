Paní Andrea žije v menší bytě na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Loni platila daň z nemovitosti kolem 800 korun. Teď to bude o zhruba 700 víc. „Je to pro mě jedna z dalších plateb, která se mi zvýšila. Vím, že to jinak nebude, tak mi nezbývá nic jiného než to respektovat. Není to něco, co by bylo nějak zničující,“ uvažuje šedesátiletá žena.

Ostřeji už se ale vyjadřuje Milan Dušek, který žije v domku na okraji města. „Je to kapka ke kapce a tohle je tedy už pořádná kapka. Platit budu pomalu dvakrát víc. Nejvíc mě štve, že peníze schlamstne stát, ale člověku navíc nic nedá,“ krčí rameny padesátník.

Daň z nemovitosti zvýšila celostátně vláda v rámci konsolidačního balíčku, když zvýšila základní sazbu za metr čtvereční u bytů a rodinných domů ze 2 korun na 3,50, tedy o 80 procent.

Deník propočítal vzorové případy, o kolik se Hradečanům daň z nemovitosti zvýší. Například majitel 50metrového bytu zaplatí nově 1281 korun, 80metrového pak 2050.

Za rodinný dům s jedním patrem o zastavěné ploše 140 metrů bude nově činit daň z nemovitosti 3 587 korun. Tento výpočet se týká přímo města, majitelé bytů a domů v okrajových částech zaplatí méně.

Hradec uvažuje do budoucna o různé výši daně

Jak si daň můžete vypočítat? Centrálně zvýšená sazba za metr čtvereční se násobí koeficientem podle velikosti města a také místním koeficientem. Ten si může město samo určit. V Hradci Králové zůstává už 15 let koeficient ve výši 3 (obce si mohou zvolit mezi 1 až 5).