Věci, které jsou dál použitelné, mohou nabízet přímo Hradečané, když je do sběrného dvora přivezou, nebo je vytipovává obsluha. Před dvěma lety vznikl první reuse point jen ve sběrném dvoře v ulici Bratří Štefanů, dnes už jsou součástí všech čtyř. „Je to o náhodě, nedokážu říct, že by u nás lidé našli pokaždé něco konkrétního. Někdo se jde jenom podívat a nakonec odjíždí s plným autem. Třeba se skříňkou, porcelánovým servisem a bednou plnou knih,“ vyjmenovává Hušek.

Bez elektroniky a čalouněného nábytku

Jsou ale věci, které se do oběhu zpět nevrací. Třeba elektronika, matrace nebo čalouněný nábytek. „Spousta věcí se dá snadno opravit, když si s tím dá nějaký kutil práci, tak má za pár korun třeba pěknou skříňku,“ říká ředitel Hradeckých služeb. Podle něj službu využívají nejrůznější lidé. „Hodně sem letos chodili i lidé z Ukrajiny, kteří si potřebovali rychle dovybavit bydlení," podotýká.

Zájem lidí se přitom postupně zvětšuje. Je to vidět i na tržbách, které rostly s tím, jak bazárky v Hradci Králové přibývaly. „V prvním roce to bylo 4500 korun, loni už 70 tisíc korun a jen za první pololetí roku už máme 130 tisíc korun,“ vypočítává Hušek.

Utržené peníze putují na výsadbu stromů do hradeckých lesů. „Budeme z nich obnovovat alej na stezce po Smiřické hrázi směrem na Stříbrný rybník. Je to pro nás příjemný příspěvek. Nejde jen o peníze, ale celý ten projekt pro mě dává smysl,“ myslí se ředitel městských lesů Milan Zerzán.

Podle Huška nejsou tržby to hlavní. „Vlastně díky reuse pointům předcházíme vzniku odpadů. Další aspekt je ten, že pomůžeme sociálně slabším lidem,“ dodává.

Největší reuse point je dnes na sběrném dvoře Temešvár na Pražském předměstí. Město chystá nový sběrný dvůr pro jih města na Moravském předměstí v ulici V Mlejnku. „I tam bychom chtěli mít reuse point. Mohl by být v montované hale, byl by tam i prostor pro nábytek, kola a podobně,“ plánuje Hušek.