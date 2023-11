Řádek dodává, že posbírané názory a podměty obdrží projektanti, kteří dostali od města za úkol aktualizovat projekt, podle kterého už 13 let město připravuje rekonstrukci náměstí. Kvůli námitkám části rezidentů, kterým vadí snížení počtu parkovacích míst, projekt narazil a už sedm let leží žádost o územní rozhodnutí na stavebním úřadu v Hořicích.

„Velké náměstí je srdcem našeho města a rozhodování o jeho budoucnosti by tak mělo být na nás všech. Spustili jsme proto participativní proces, v rámci kterého se každý občan bude moci podílet na změně, a to na společném setkání nebo online,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek.

„Je to samotné srdce města a měla by se vyhlásit architektonická soutěž. Výsledky by se měly vystavit třeba v muzeu a vybírat z nich by měla veřejnost,“ navrhoval asi nejstarší účastník akce, který si ale nepřál zveřejnit své jméno. Současně ocenil přístup města, které chce lidem naslouchat v klíčovém projektu.

Pro přepracování projektu byl i Karel Pohner, který v historickém centru žije a podniká. Jemu se původní projekt nelíbí a vadí mu především dopravní řešení a zásadní omezení parkovacích míst, se kterým původní projekt počítá. „Problém je v tom, že když tam nebudou lidi moct parkovat, tak tam budou krachovat restaurace, majitelé domů nebudou mít peníze na opravy a náměstí bude chátrat,“ obává se muž, který také navrhuje projekt od podlahy přepracovat.

Také mu vadí, že projekt má upravovat stejný projektant, který ho před 14 lety navrhl. Sám by umístil parkoviště s variabilním počtem míst na jižní stranu náměstí. V sále ale zazněly i jiné názory, podle kterých je dobře, že vedení města komunikuje s lidmi a dává jim šanci projekt ovlivnit.

Město zastupoval náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek. Odpovídal třeba na možnost využití Žižkových kasáren pro parkování. „Jednali jsme s Ministerstvem obrany, ale to prodej, či výměnu odmítá. S využitím kasáren pro své účely počítá,“ vysvětlil.

Podle něj je zvolený postup, tedy zakomponování připomínek lidí a úprava projektu podle současných trendů, výsledkem kompromisu na radnici. Nové vedení města se rozhodovalo mezi třemi možnostmi. Pokračovat v současném projektu tak, jak je, upravit ho podle požadavků lidí a současných trendů, nebo začít zcela od začátku.

„Názory a náměty od veřejnosti dostane autorský kolektiv studie. Ta by měla být dokončena do konce ledna nebo do poloviny února a na základě toho město vypíše transparentní veřejnou soutěž na zpracovatele projektové dokumentace,“ vysvětlil Lukáš Řádek. Do konce volebního období by pak město chtělo mít projekt Velkého náměstí připravený k realizaci, aby se za tři roky mohlo začít stavět.

Projekt revitalizace Velkého náměstí mohou lidé ovlivnit do konce roku. Internetový formulář najdou na webu města. Dosud ho vyplnilo kolem 1 300 lidí.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová