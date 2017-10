Dějiny se píší i v hospodě nebo v sauně aneb Volby na netradičních místech

Východní Čechy - Nejlépe se o politice mluví u oroseného půllitru piva. Ale jen málo lidí má možnost svůj politický názor rovnou přetavit v činy a po rozpravě vhodit svůj hlasovací lístek do urny jen pár kroků od výčepního zařízení.

Příprava voleb v hospodě U Náhona v hradeckých Svobodných Dvorech.Foto: Jakub Misík

Od pípy k urně

V Královéhradeckém kraji, kde se v pátek a sobotu bude volit do Poslanecké sněmovny v 926 okrscích, mají tuto možnost „štamgasti" hned dvanácti měst a obcí. Například v Hradci Králové se již tradičně bude volit v hospodě U Náhona. Před, či po pivu, si odvolí také lidé bydlící v obci Benátky. „Volby chod hospody nikterak neovlivní. Uskuteční se v malém sále za výčepem. Někdo si dá pivo a rum před vhozením hlasovacího lístku do urny a někdo teprve po odvolení začne zpytovat své svědomí,“ řekl s úsměvem majitel benátské hospody Pod Svíbem Miloslav Karpíšek. Hospodský ruch nikterak volební klání neochromí ani v libřické hospodě U Špatenků: „Volby tady jsou, co já pamatuju. A ve svých šedesáti toho pamatuju dost. Nicméně i zde se volí v malém sále,“ nechal se slyšet libřický hospodský. Ke zlatavému moku budou mít blízko i voliči z Náchoda, kde se mezi seznamem místností určených k odhození lístku do urny, nachází i místní pivovar. Kdo však neholduje pivu, ale raději dbá na svoji tělesnou schránku, může využít jeden z voličských průkazů, kterých hradecký magistrát vydal přes tisíc, a vyjet si do Police nad Metují či Dlouhé Vsi na Rychnovsku, kde se volby uskuteční v sauně.

Kino i zahrádkáři

Musí však počítat s tím, že v době všelidového hlasování saunových služeb nevyužije. „Po dobu voleb je sauna uzavřena a otevře se až o sobotní šestnácté hodině. Nikdo si tak nebude moci své rozhodnutí ještě v klidu promyslet, popřípadě skočit do ledové vody,“ informovala Deník zapisovatelka „saunových“ voleb v Dlouhé Vsi Svatava Tichá. Kromě obvyklých obecních úřadů či hasičských zbrojnic se k volebním účelům využívají i méně frekventované budovy a místnosti. Mezi „nabídkou“ nalezneme například kina (Nový Hrádek, Dobruška, Borohrádek) či Klubovnu svazu zahrádkářů v České Skalici.