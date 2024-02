„Bude nás nepočítaně,“ sliboval ještě v pátek koordinátor protestu zemědělců ve východních Čechách Adam Lád. Od hradeckého Albertu v noci na pondělí nakonec vyrazilo 9 traktorů a jeden nakladač. V Praze mají před Ministerstvem zemědělství demonstrovat farmáři z celé země. Mimo jiné proti zelené politice Evropské unie a byrokracii.

Od Hradce vyjelo protestovat deset strojů. | Video: Jiří Fremuth

Je půl druhé v noci a na parkovišti u Albertu na okraji Hradce Králové stojí 9 traktorů a jeden nakladač. Vedle postává skupinka asi 15 lidí. „Můžu vám to říct cimrmanovsky, bude nás nepočítaně,“ opakuje páteční odpověď Adam Lád ze Zemědělského družstva Ostaš ze Žďáru nad Metují na Náchodsku na otázku, jak velká kolona se od Hradce nakonec vydá na Prahu.

„Postavili jsme moderní robotickou stáj, u nás krávy nepotřebují člověka, nepotřebují žádné voly, aby jim nakazovali, kdy mají prdět, jak mají prdět, jestli se mají odpočívat. Oni si to umí řešit sami. Stejně tak zemědělci nepotřebují, politiky, papíry, kontroly, jestli máme dělat úhor, zaplevelit půdu, nechat nalézt škůdce. My jsme řádní hospodáři, do to ho nám nekecejte,“ rozhořčuje se koordinátor protestu v obleku s motivy české vlajky.

„My vám rádi uděláme jídlo, rádi se o něj rozdělíme, jen nás nechte žít. Budeme kráčet jako klidní bojovníci, dokud tady nebude smír, dokud tady nebude pořádek. Dokud se s námi nebudou bavit,“ dodává Adam Lád. Na další otázky, kudy kolona pojedu, jen řekne, že cesta bude probíhat pokojně dle interního plánu, a dál odmítá na otázky novinářů odpovídat.

Pražskou magistrálu zablokují i traktory z východu Čech. Vyjedou z Hradce

Řadu strojů zdobí české vlajky, na dvou jsou pak transparenty s nápisy „Stop Green Deal, nebo Ani sto titulů nenahradí selský rozum, profesore nutello, lokaji EU, Tvým slibům nevěříme!“

Mezi desítkou strojů jsou i tři traktory a manipulátor společnosti Rýcholka z Choustníkova Hradiště. „Jsme tady proto, abychom hájili zájmy zemědělců, protože současná politika zemědělství vůbec nepřeje,“ vysvětluje za majitel společnosti z Trutnovska Petr Teichman a pokračuje: „Není to jen o ukrajinské pšenici, je to o různých byrokratických změnách, ke kterým dochází a které zemědělci nejsou schopní vůbec akceptovat a strávit. Jsou to úhory, nemožnost sklízet zemědělskou plochu z nařízení vlády nebo Evropské unie a tak dále.“

Cedule zdobí i modrý traktor dalšího farmáře od Dvora Králové nad Labem. „Trápí mě špatná situace ohledně celého hospodářství. V rámci EU mají některé země vyšší dotace, některé nízké jako my tady v Čechách. Podle mě by to mělo být tak, že buď budeme mít všichni stejné, nebo nebudeme mít žádné a každý by měl ukázat, jestli je schopný hospodařit,“ říká farmář, který chová koně v Horním Dehtově.

Dál mluví třeba o drahých energiích. V Praze chce strávit celý den, pak ho čeká čtyřhodinová jízda domů a večer se ještě musí postarat o zvířata. „Jedu podpořit kolegy, nelíbí se mi společenský stav, který tady panuje,“ dodává Petr Jonáš.

Ve čtvrt na tři se kolona za troubení vydává směr Praha. Jet má po staré pražské silnici. V Praze se pak má u ministerstva setkat s farmáři celé země.

Příjezdové trasy zemědělců na pondělní demonstraci do Prahy.Zdroj: Středočeský kraj

Shromáždění svolalo protestní hnutí My zemědělci. „Již delší dobu upozorňujeme ministra zemědělství i celou vládu, že provádí politiku směřující k likvidaci českého průmyslu i zemědělství. Nejsme vyslyšeni a naše argumenty jsou odmítány. Nemáme jinou možnost, jak upozornit na tristní situaci, než pomocí občanského protestu a blokád,“ zdůvodňuje protest hnutí na svém webu.

Agrární komora ČR se od pondělní protestní akce distancovala, zemědělce vyzývá k zapojení se do mezinárodního protestu u hraničních přechodů 22. února.

