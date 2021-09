Dálnice D11 vychází už z plánů z roku 1939, kdy měla být součástí tahu Plzeň – Praha – Hradec Králové. Výstavba úseku Hradec Králové – Jaroměř byla zahájena v roce 2018 a pro auta by měl být zprovozněn 15. prosince.

Vyrazit na dálnici na kole, bruslích, koloběžce nebo pěšky s kočárkem? Ale prosím, beze všeho. Stačí v sobotu zavítat do Holohlav, kde bude volný vstup na dálnici D11 mezi Hradcem a Smiřicemi. Veřejnost tak bude mít možnost si na vlastní kůži tento šestikilometrový úsek vyzkoušet ještě dříve, než na něj na konci prosince vyrazí první auta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.