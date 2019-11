V Hradci Králové se bude zpívat v obchodním centru Aupark, kde se vloni události zúčastnilo na čtyři stovky zpěváků. Koledy ale zazní i na dalších místech okresu. U rozsvíceného stromečku se lidé sejdou například ve Všestarech, Novém Bydžově, Ohnišťanech, Skřivanech, Jaroměři, Třebechovicích pod Orebem. Akce se zúčastní i město Chlumec nad Cidlinou, kde v programu před místním kostelem vystoupí žáci Základní umělecké školy Chlumec nad Cidlinou. „Už se nemůžeme dočkat, máme připravené krásné vánoční písně,“ řekly s radostí žákyně umělecké školy.

Koledy, které byly vybrány pro letošní akci, jsou velmi známé. Lidé si zazpívají Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši a Jak jsi krásné, neviňátko. Na závěr pak přijde oblíbená vánoční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Zpívat se bude opět i na Rychnovsku. Například v Kostelci nad Orlicí na Jiráskově náměstí, Lípě nad Orlicí v Obecní hospodě, u stromečku v Rokytnici v Orlických horách či v Deštné u kostela sv. Máří Magdaleny, kde budou zpívat i děti z místní základní školy, jak nám prozradila ředitelka školy Hana Brychtová.

Česko zpívá koledy je dlouholetý předvánoční projekt Deníku. Loni se do něj zapojilo na osm stovek míst v Česku, ale i v zahraničí. Do celorepublikové akce se může přihlásit každý - spolek, soubor, domov seniorů anebo skupinka sousedů, a to na webu www.ceskozpivakoledy.cz.

Přijďte si na oblíbenou akci Česko zpívá koledy společně zazpívat a užít si předvánoční pohodu.