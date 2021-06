Severní terasy v centru Hradce Králové stále čekají na potřebnou rekonstrukci. Hradecká radnice sice jejich dlouhodobě opravu označuje za prioritu, začátek prací je ale pořád v nedohlednu.

Severní terasy v centru Hradce Králové jsou v zoufalém stavu. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek

Už příští pátek začíná v centru Hradce Králové oblíbený divadelní festival, na kterém se denně schází tisíce návštěvníků. Mezi dvěma festivalovými centry davy lidí běžně prochází právě přes severní terasy. Jejich podstatná část je přitom už několik let kvůli svému kritickému stavu zavřená. Zkušenosti z předchozích let však ukazují, že rozjaření festivaloví návštěvníci si z toho velkou hlavu nedělají a zkracují si cestu přes uzavřené úseky. Riskují tím přitom nejen své zdraví. Reálně totiž hrozí, že by se část teras mohla sesunout