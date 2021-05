Celkem 11 očkovacích center tvořících páteřní síť očkování v Královéhradeckém kraji slibovalo hejtmanství od dubna 2021. Začátkem května deset z nich opravdu funguje. Mimo praktiků se ve větším počtu očkuje v centrech v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Vrchlabí, Dvoře Králové nad Labem, Broumově, Jaroměři a Hořicích. S výjimkou Hořic se dá hovořit už o tisícovkách dávek v každém centru. Jedno město ale proti představenému plánu ostrouhalo.

V nemocnici v Novém Bydžově plánoval kraj v druhém čtvrtletí očkovat až 4800 dávek měsíčně. Očkovací místo tam ale doteď nefunguje. Teprve včera začaly do Bydžova proudit větší dávky vakcín aspoň k praktikům. Každý z pěti zapojených lékařů by měl nyní dostávat sto dávek týdně.

O tom, že kraj na zhruba 30 tisíc obyvatel západní části hradeckého okresu dlouhodobě zapomíná, mluvil starosta Nového Bydžova Pavel Louda (ODS) v rozhovoru pro Deník už v únoru. Už tehdy společně se starostou Chlumce nad Cidlinou Miroslavem Uchytilem (KDU-ČSL) usilovali o vytvoření očkovacího centra v Bydžově. „Dostávat se do Hradce nebo do Jičína je prostě problematické. Naše nemocnice v Novém Bydžově spadá pod tu jičínskou. Pro místní je to ale daleko, navíc je tam nesmyslné vlakové i autobusové spojení. Jsme takoví bezprizorní. Covid ten problém jenom zvýrazňuje. Jičín se stará o lidi z Jičínska, Hradec zase o svoje ovečky a my jsme ve vzduchoprázdnu,“ popisoval Louda s tím, že velká část seniorů proto očkování odkládá.

V posledních týdnech už se v Bydžově očkuje aspoň u praktiků. Až dosud šlo ale podle starosty spíš o symbolický počet dávek. „Podle dohody s krajským koordinátorem očkování budeme očkovat prostřednictvím praktiků. Větší množství dávek k nim začalo proudit včera. Příslib je sto vakcín týdně pro každého z pěti lékařů,“ říká Louda.

Podle krajského úřadu se s očkovacím centrem v nemocnici v případě potřeby stále počítá. Louda už má ale jiný plán. „Pokud bude dostatek vakcíny, tak jeden z těch pěti zapojených lékařů má licenci očkovacího centra, takže by se tam mohli lidé hlásit ve větším počtu,“ dodává starosta. Do počtu tří tisíc dávek měsíčně budou i nadále očkovat pouze zmínění praktici.