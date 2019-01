TRUTNOV/JANSKÉ LÁZNĚ – Čtyři desetiletí chlapci zozdravovny vJanských Lázních dnes krátce po jedenácté hodině dopoledne telefonicky oznámili, že zničí pražské letiště.

Vesna - Janské Lázně | Foto: Archiv

Ze svého mobilu zavolali na městskou policii (linka 156) a na Policii České republiky do Trutnova (linka 158). „Oznámili, že by mělo dojít kvýbuchu na letišti vPraze. Požadovali do tří hodin 50 tisíc korun,“ uvedl Pavel Horný, velitel služby kriminální policie a vyšetřování v Trutnově. Policie včas zjistila autory telefonátu, ti byli už kolem jedné odpoledne pod dohledem ochránců zákona. „Povedlo se nám je včas zajistit. Ihned byli odvezeni kpodání vysvětlení do Trutnova,“ řekl Horný. Díky dobré práci policie se povedlo zabránit zbytečné panice na letišti vPraze. Tam se nakonec o případu ani nedozvěděli. Kromě poměrně snadno zjistitelného původu telefonátu bylo rovněž evidentní, že volajícím je dítě. „Jsme rádi, že se případ povedlo dobře a rychle vyřešit,“ dodal Horný.