Během letních měsíců, kdy teploty dosahují vysokých hodnot, je pobyt pro dětské pacienty i personál v rehabilitačním stacionáři velmi náročný. Instalace by měla být zahájena v březnu, od května už by zařízení mělo být v provozu.

„V dětském denním rehabilitačním stacionáři se pracovníci starají formou pobytové rehabilitační péče o malé děti s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem, funguje zde také komplexní poradenství pro rizikové novorozence. Malým klientům chceme pobyt v našem zařízení alespoň trochu zpříjemnit a personálu zase odlehčit při práci. V létě dosahují teploty v této budově kolem třiceti stupňů, což není zcela optimální. Místnosti jsou navíc nešťastně situovány tak, že do nich svítí slunce prakticky od rána do večera. Klimatizace by tedy toto léto měla výrazně zpříjemnit,“ informoval primátor města Alexandr Hrabálek.