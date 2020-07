Fotografové z Hradce Králové, Pardubic, Prahy a Tachova v době koronaviru spojily své síly na dálku a i během karantény nepřestávali fotit. Vznikly tak neobyčejné snímky z domova, které budete mít možnost shlédnout v hradeckém Infocentru.

Foto: Fotokluby Alfa, FoPa a přátelé | Foto: Deník / Pavla Horynová

„Pod heslem Nenudíme se, jsme my, co spolu fotograficky kamarádíme, na začátku dubna vytvořili volnou skupinku a dali si úkol. Nebudeme se pasivně koukat do zdi a do telky. Budeme fotografovat. A protože je času dostatek, bude to intenzivní. Denně jedno téma. Jediným omezením je, že fotografii na dané téma musí být možné vyfotografovat doma. A pochopitelně netaháme z archivu,“ uvádějí fotografové.