Dnes dopoledne se před Divadlem Drak uskutečnila instalace ocelové sochy Dlouhý, Široký a Bystrozraký. V následujících dnech se ještě budou konat dokončovací práce včetně speciálních nátěrů. Slavnostní odhalení se předpokládá v první polovině července.

Divadlo Drak ozdobila nová socha. | Foto: archiv města

„Je to umělecky hodnotná plastika sochaře Zdeňka Petříka. Instalována byla v roce 1970 do areálu domu dětí a mládeže sídlícího v Rautenkrancově ulici. Na výšku má něco málo přes tři metry. Původně byla postavena tak, aby se Bystrozraký díval do oken, kde se vytvářelo umění a měl pomyslně na tvorbu dohlížet. Pak se na sochu zapomnělo a objevil jsem ji náhodou během obchůzky škol a městských společností,“ říká náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek. Dlouho se diskutovalo o jejím umístění, ale nakonec město zvolilo prostor před divadlem Drak.