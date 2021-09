Veškeré poukazy i předplatitelské kupóny, které byly zakoupeny v této sezóně, je tak možné uplatnit a vyměnit za vstupenky i elektronicky. Doposud bylo potřeba navštívit osobně divadelní předprodej. Předplatitelé zároveň mohou on-line vyměňovat kupóny na festivaly Čekání na Václava a Regiony, nebo na představení do Studia Beseda. Kupóny lze ale samozřejmě i nadále uplatňovat osobně v předprodeji Klicperova divadla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.